-"81 VİLAYETTE ÇARKLAR İŞLİYOR" ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de sadece Başkent Ankara'da değil, 81 ilde ''çarkların işlediğini'' belirterek, ''81 vilayette kepenkler umutla açılıyor, şükürle kapanıyor. 81 vilayette atölyeler tıkır tıkır çalışıyor. 81 vilayetin 81'i de üretiyor, ihracat yapıyor'' dedi. Erdoğan, Hacettepe-İvedik Orgazine Sanayi Bölgesi Teknokenti ve yapımı tamamlanan diğer tesisler için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, işçi, esnaf, girişimci ve sanayicilere seslenen Erdoğan, ''Sizler, alın terinizle bu ülkeyi büyüten isimsiz kahramanlarsınız. Sizler, emeğinizle, yeteneğinizle, bu ülkeye en büyük değeri katan kahramanlarsınız. Sizler üvey değil, bu ülkenin, bu milletin öz be öz evlatlarısınız. Yüzünüzdeki yağ izi, elinizdeki nasır, alnınızdaki ter, sizin gururunuzdur, bizim gururumuzdur, bu ülkenin gururudur'' dedi. Geçmişte Türkiye'nin kaynaklarının birilerine peşkeş çekildiğini ifade eden Erdoğan, ''Bu ülkenin hazinesine hortum bağlayıp birilerine aktardılar. Bu ülkenin bankalarının içini boşalttılar. Ucuz kredilerle, karşılıksız, faizsiz kredilerle istediklerini büyüttüler, istediklerini piyasadan sildiler. Ama siz, bunların hiçbirine tevessül etmediniz... Kendi rotanızı çizdiniz, kendi kaynağınızı ürettiniz, bu piyasada 'Biz de varız' diyerek tüm Türkiye'ye varlığınızı hissettirdiniz. Sizler, Anadolu'nun, Trakya'nın, arslanları, kaplanları oldunuz'' diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bundan 8,5 yıl önce, Anadolu'da, Trakya'da çiftçi tarlaya tohum ekeceği zaman, köyünün havasına değil, Ankara'nın havasına bakıyordu. Eğer Ankara'da hava pusluysa, karışıksa, şimşekler çakıyorsa, kriz pusuda bekliyorsa, çiftçi de esnaf da üretici, sanayici, işçi de o yıldan umudunu kesiyor, 'Allah Kerim' diyerek gelecek yıla umut bağlıyordu. Ne yazık ki o şimşekler hiç durulmadı, Ankara'daki o puslu hava, 3 Kasım 2002'ye kadar hiç açılmadı. Sizler, 'Devlet, hükümet, gölge etmesin bize yeter' derken, Ankara, vergileriyle, borç makbuzlarıyla, müfettişleriyle, faiziyle, enflasyonuyla her zaman üzerinizde kara bulut oldu. 'Nemalar' dedi, işçiden, memurdan, maaşından para kesti, 13,5 katrilyon kesti. Bu paralar ödendi mi? Ödenmedi. Biz geldik, bir de baktık ki 13,5 katrilyon benim işçimin, memurumun devletinden alacağı var. Para var mı? Yok. Peki ne var? Kağıtlar var. Dedik ki: Devlet işçisine, memuruna borçlu olur mu? Maalesef borçluydu. Ve biz hemen masaya oturduk, sendikalarla görüşmelerimizi yaptık ve süratle parayı ödedik, işi bitirdik. Şu anda işçiye, memura bizim borcumuz yok. Aynı şekilde Konut Edindirme Yardımı, KEY denilen bir olay vardı. Güya sizleri konut sahibi yapacaklardı. Paralar kesildi, ama kimse konut sahibi olamadı. Herkes umutları yitirince makbuzları da yitirdiler. Ve o makbuzları biz bulduk çıkardık. Şu anda akıbeti meçhul yaklaşık 3 katrilyon kadar tespit ettik. Onları da ödedik, ödüyoruz.'' -''TÜRKİYE'NİN ALIN TERİ EN UZAK COĞRAFYALARDA MÜŞTERİ BULUYOR''- Bugün sadece Başkent Ankara'da değil, 81 ilde ''çarkların işlediğini'' belirten Erdoğan, ''81 vilayette kepenkler umutla açılıyor, şükürle kapanıyor. Bugünlere geldik. 81 vilayette atölyeler tıkır tıkır çalışıyor. 81 vilayetin 81'i de üretiyor, ihracat yapıyor. İnşa ettiğimiz 13 bin 600 kilometre bölünmüş yolda kamyonlar yük taşıyor. Kaldırdığımız vizelerle sizin ürettiğiniz ürünler dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Türkiye'nin sesi mazlumlar için yükselirken, Türkiye'nin alın teri en uzak coğrafyalarda müşteri buluyor'' dedi. ''Bizim, uçsuz bucaksız petrol rezervlerimiz yok. Bizim sınırsız altın madenlerimiz yok. Ama bizde çok daha değerli bir kaynak var. Bizim, zeki, üretken, çalışkan, dinamik, genç bir iş gücümüz var'' diyen Erdoğan, şunları söyledi: ''İşte İvedik'teki gibi, OSTİM'deki gibi, adeta taşı sıkıp suyunu çıkaran, dünyayı kendisine hayran bırakan KOBİ'lerimiz var. Amerika'ya, İngiltere'ye, Japonya'ya mal üreten, mal ihraç eden firmalarımız var. Hiç kimsenin yapamadığını yapan, kimsenin üretemediğini üreten atölyelerimiz var. Açık söylüyorum: Bize düşen, sizin yollarınızı açmak. Bize düşen, sizin önünüzdeki engelleri kaldırmak. Bize düşen, teşvik etmek, desteklemek, üzerinizdeki yükleri kaldırmak. Biz size gölge etmedik, etmeyeceğiz. Biz bu ülkeyi sizlerle birlikte büyüttük; istikrarla, güvenle, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz.'' İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nin, küçük sanayi kuruluşlarını biraraya getirerek, hizmetlerin derli toplu şekilde verilebilmesi amacıyla kurulduğunu anlatan Erdoğan, İvedik OSB'nin, bugün sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da önemli bir üretim ve hizmet merkezi haline dönüştüğünü belirtti. Açılışı yapılacak tesisler hakkında bilgi veren Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen yatırımları ve hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Erdoğan, konuşmasının ardından, açılışı yapılan tesisleri gezdi.