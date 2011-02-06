-"6 ŞUBAT TÜRKİYE-SURİYE DOSTLUK GÜNÜ" ŞAM(A.A) - 06.02.2011 - Suriye Başbakanı Naci Itri, 6 Şubat 2011 tarihinin kendileri için ''Türkiye-Suriye dostluk günü'' olduğunu söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Başbakanı Naci Itri'nin katılımıyla Türkiye-Suriye sınırında yapılacak olan Dostluk Barajı'nın temeli atma töreni gerçekleştirilerek iki ülkenin 40 yıllık ortak rüyasını gerçeğe dönüştürecek ilk adım atıldı. Sınırın Türkiye tarafında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Suriyeli mevkidaşı ile birlikte nehir üzerine inşa edilen köprüden Suriye tarafına geçti. Suriye tarafında Suriye halk dansları topluluğunun gösterisi ile karşılanan Başbakan Erdoğan'ın Suriyeli mevkidaşı Itri yaptığı konuşmada bir kez daha selamladı. Itri konuşmasında, ''Dostluk Barajı projesinin iki ülke halklarının ve liderlerinin ortaya koydukları iradenin yansıması olduğunu'' vurgulayarak, projenin iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin bir ürünü olduğunu söyledi. ''Bu proje ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel anlamda her iki ülkenin kaynaklarını nasıl ortak olarak kullanabileceğini ve bu ortak kaynaklarla ileri doğru nasıl adım atılabileceğini göstermektedir'' diyen Suriye Başbakanı Itri, Türkiye ve Suriye'nin birbiriyle bağlantılı ve ortak tarihe sahip ülkeler olduğunu hatırlatarak, ''Ortak hedefimiz, kalkınmayı gerçekleştirmek, toplumlarımızı en yüksek refah, güvenlik ve istikrar içinde yaşatmaktır'' diye konuştu. Her iki ülkenin refahına katkı sağlayacak projelerin Suriye açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Itri, ''Yüzlerce kilometrelik Asi nehri, bizi birbirimizden ayıran bir sınır bölgesi değil, bizi birbirimizle kaynaştıran ve kaynaklarımızı ortak kullanmayı öğretecek bir yer haline gelecektir'' dedi. Itri, temel atma töreninin gerçekleştiği tarihin Suriye açısından ayrı bir yeri olacağını belirterek, ''Bugün, 6 Şubat 2011 tarihi bizim için Türkiye-Suriye dostluk günüdür" diye konuştu. Türkiye sınırına yakın köylerde yaşayan Suriyeliler törene yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda Suriyeli ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ile tören alanına akın etti. Davullar ve zurnaları da beraberlerinde getiren Suriyelilerin bir kısmı halay çekti.