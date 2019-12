-"500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HAYAL DEĞİL" MERSİN (A.A) - 09.05.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, ''2023'te 500 milyar dolar hedefini''nin hayal olmadığını, Türkiye'nin bunu rahatlıkla başarabilecek güçte olduğunu bildirdi. Büyükekşi, ihracatçıların ödüllendirilmesi ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere geldiği Mersin'de, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar görülmemiş bir büyüme gerçekleştirdiğini, 2000 yılında 27 milyar dolar olan ihracatını, 2010'da 114 milyar dolara çıkardığını vurguladı. İhracatta 2000 yılından bugüne alınan mesafenin büyüklüğüne dikkati çeken Büyükekşi, ''Bu nedenle 500 milyar dolarlık ihracat hayal değil. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta bu hedefi dile getirerek, bize güç veriyor. Çok doğru ve yerinde bir açıklama. Çünkü, bu hedefi biz rakamlarla ortaya koyduk, afaki konuşmadık'' dedi. Geçen yıl 114 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatan Büyükekşi, ihracatın bu aşamaya gelmesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın büyük gayreti olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2011 yılı sonunda orta vadedeki hedefi olan 127 milyar doları geçip, 2008 yılında kırılmış olan ve cumhuriyet rekoru olan 132 milyar doları geçip, 135 milyar doları yakalayacaklarını ifade eden Büyükekşi, bu konuda ihracatçıların büyük gayret gösterdiklerini kaydetti. Büyükekşi, 2023'teki 500 milyar dolarlık ihracat hedefini belirlerken, 2009 yılının başından itibaren bir çalışma yapmaya başladıklarını, son derece kapsamlı olan bu araştırma sonunda 2023 hedeflerini mantıklı gerekçelerle ortaya koyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Türkiye bu ihracat hedefini gerçekleştirebilir mi? diye yaptığımız bu araştırmayı tamamladıktan sonra her şeyi rakamlarla, istatistik bilgilerle ortaya koyduk. Arkasından da 24 sektörde ayrı ayrı çalışma yaptık. Bunu kendi başımıza da yapmadık. Harvard Profesörü Robert Kaplan'ın metodolojisiyle yaptık. Buna göre, biz ihracatımızı her yıl yüzde 12 artırırsak, bunu rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz.'' Bu yıl ihracatın yaklaşık yüzde 20 artacağına dikkati çeken Büyükekşi, ''Bırakın her yıl yüzde 20'yi, yüzde 12 artırsak bile, 2023'te 545 milyar doları yakalıyoruz. Biz bunu 500 milyar dolarla yuvarlayarak söylüyoruz. Şu an da 127 milyar dolar. Bunun da üzerine çıkmayı planlıyoruz ve tekrar cumhuriyet tarihinin en yüksek rekorunu kırmayı hedefliyoruz'' diye konuştu. Büyükekşi, ihracat yapmanın çok zor ve zahmetli bir iş olduğunu vurgulayarak, ''İhracatçılarımız büyük emek harcıyor. Bugün burada ödül alan almayan bütün ihracatçılarımızı kutluyorum. Çünkü, biz diyoruz ki; Türkiye bundan sonra büyümesini ihracatla yapacak. Üretim artışı, istihdamı ihracatla yapacak. Türkiye'nin büyüme motoru ihracat olacak'' dedi. Türkiye'nin birkaç pazara saplanıp kalmadığını, pazar yelpazesini sürekli genişlettiğini ifade eden Büyükekşi, şöyle devam etti: ''Öncelikli pazarlarımız Avrupa Birliği (AB) ülkeleri. Çünkü ihracatımızın yüzde 50'sini AB ülkelerine yapıyoruz. Yeni hedef pazarlarımız arasında Çin, Hindistan, Güney Amerika ülkeleri ve Endonezya da var. Bu ülkelere ihracatımız artacak. Bunun yanında elbette Ortadoğu ve Afrika ülkeleri de var.''