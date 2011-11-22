-"400 bin kişi yararlanabilecek" VAN (A.A) - 22.11.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bedelli askerlikten potansiyel olarak yararlanabileceklerin sayısının 400 bin civarında olduğunu bildirdi. Van'da yaptığı temaslar sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Şimşek, bedelli askerlikle ilgili sorular üzerine, bedelli askerliğin yasa tasarısı olarak TBMM'ye sunulacağını ve orada son şeklinin verileceğini söyledi. Geçmişte bedelliden yararlanma oranının yüzde 20'leri geçmediğini ifade eden Bakan Şimşek, şu anda da bedelli askerlikten potansiyel yararlanabilecek olanların sayısının 400 bin civarında olduğunu kaydetti. Bedelli askerlikte amacın gelirden çok sorun çözmeye yönelik olduğunu belirten Şimşek, elde edilecek gelirin nereye tahsis edileceğinin, hangi alanlara harcanacağının kanunla belirleneceğini söyledi. Şimşek, söz konusu gelirin bütçeden çok sosyal harcamalar şeklinde öngörüldüğünü belirterek, ''Gaziler, şehitler ve engelli vatandaşlar için biz zaten 2012 bütçesini sunduk. Orada bu türden bir gelir öngörüsü söz konusu değil. 2B'den de bir gelir öngörmedik. Bütçeyi daha çok sağlam temellere oturttuk. Bu tür hususları dikkate almadık'' diye konuştu. Bakan Şimşek, Van'ın Güveçli Köyü'nde de incelemelerde bulundu ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Şimşek, köydeki bir vatandaşın konteynırına da konuk oldu. Şimşek, Güveçli köyünde 176 konteynırın kurulduğunu ifade ederek, depremden hemen sonra aşama aşama ne gerekiyorsa yapıldığını söyledi. Yaklaşık 20 bin konteynır siparişinin de verildiğini hatırlatan Şimşek, bugün ve yarın bin 500 konteynırın kurulmuş olacağını belirtti. Konteynırlarda 2 oda, 1 mutfak ve bir banyonun bulunduğunu anlatan Şimşek, bugüne kadar Van'a 341 milyon liralık kaynak aktarıldığını bildirdi. Şimşek, sipariş edilen 20 bin konteynırın tamamlanması için de 220 milyon liralık ek kaynak gerektiğinin tespit edildiğini ve bu kaynağın da programlandığını söyledi. Bakan Şimşek, Van 100. Yıl Üniversitesi'nde de en acil konunun öğrencilerin barınak ihtiyacı olduğunu ifade ederek, depremin yaralarının bir an önce sarılması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ne gerekiyorsa yaptıklarını da kaydetti. Şimşek, G-20 zirvesinde dünya liderleriyle Başbakan Erdoğan'ın görüşmelerinde 8 ay içinde kalıcı konutların bitirilmesinin planlandığı söylendiğinde bir çok liderin çok şaşırdığını anlattı.