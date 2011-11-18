-"4 bin 248 depremzede kamu tesislerine yerleştirildi" ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün itibariyle 4 bin 248 depremzede vatandaşın kamu tesislerine yerleştirildiğini bildirdi. AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.00 itibariyle, 23 Ekim depreminde 604 vatandaşın hayatını kaybettiği, 222 vatandaşın enkazdan sağ kurtarıldığı; 9 Kasım depreminde de 40 vatandaşın hayatını kaybettiği, 30 vatandaşın enkazdan sağ kurtarıldığı belirtildi. Van'da meydana gelen depremler sonrasında açıkta kalan depremzedelerin başta barınma olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla illerde bulunan kamuya ait tesislere nakledilmesine başlandığına işaret edilen açıklamada, bugün itibariyle 4 bin 248 depremzede vatandaşın kamu tesislerine yerleştirildiği ifade edildi. Depremzedeleri, boş konutlarında misafir etmek isteyen vatandaşların, Valiliklerde Vali Yardımcıları başkanlığında oluşturulan bürolara başvurmaları gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, deprem bölgesindeki hizmet binalarının hasar görmesi nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğüne 5 milyon 860 bin lira, Milli Eğitim Bakanlığına 2 milyon lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye 5 milyon 200 bin lira ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 1 milyon 700 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiği bildirildi. Açıklamada, böylece Van Valiliğine acil ihtiyaçların karşılanması için gönderilen acil yardım ödeneğinin toplam 28 milyon 760 bin liraya ulaştığına işaret edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyaları kapsamında da Başkanlık nezdinde Suudi Arabistan Krallığından gönderilen 50 milyon ABD doları ve Mesut Barzani'nin gönderdiği 1 milyon ABD doları ile birlikte 143 milyon 650 bin lira, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplarında 33 milyon 650 bin lira ve Kızılay'ın hesaplarında 43 milyon 500 bin lira olmak üzere toplam 220,8 milyon lira nakdi yardım toplandığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar Van'a gönderilen acil yardım ödenekleri dahil olmak üzere bölgeye gönderilen insani yardım malzemelerinin toplam maliyetinin 340 milyon 891 bin 550 lira olduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeliyle ekipmanları ve insani yardım malzemeleri, 73 Türk Hava Yolları, 76 askeri ve 20 özel kargo uçağı olmak üzere toplam 169 uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildi. Ayrıca Türk Hava Yollarının tarifeli uçaklarıyla yapılan 251 sefer sonucu bölgeye arama-kurtarma ekip, ekipmanlarıyla çeşitli personel gönderilmiştir. Kalıcı konutların inşası için TOKİ görevlendirilmiş olup, afetzede konutları en kısa sürede tamamlanacaktır. Geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynerin üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve en kısa zamanda bölgede kurulması planlanmıştır. Toplam 5 bin 263 arama kurtarma, 2 bin 976 sağlık personeli, 34 arama köpeği, 732 iş makinesi ve araç, 18'i hava ambulansı olmak üzere 201 ambulans, 6 tanesi faal olmak üzere 11 seyyar hastane, 71 bin 514 çadır (27 bin 57'si yurt dışı), 259 genel maksat çadırı (24'ü yurt dışı), 200 çadır brandası, 60 prefabrike ev, 902 yaşam konteyneri (128'i yurt dışı), 2 bin 310 Mevlana evi, 334 bin 352 battaniye (93 bin 980'i yurt dışı), 1 bin 909 yorgan, 1 bin 773 yatak (bini yurt dışı), 37 seyyar mutfak, 3 bin 149 mutfak seti, 146 jeneratör (40'ı yurt dışı), 79 projektör, 151 wc-duş konteyneri, 8 bin 920 katalitik soba/ısıtıcı (684'ü yurt dışı), 5 bin 892 uyku tulumu, bin 536 kampet (536'sı yurt dışı) ve 1 mobil fırın gönderilmiştir.'' Açıklamada, Uluslararası yardımlar kapsamında da Türkiye'ye ABD, Almanya, Azerbaycan, Fransa, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Mısır, İrlanda, İsviçre, İsrail, Cezayir, Ermenistan, Belçika, Katar, Japonya, Suriye, İsveç, İtalya, İngiltere, Romanya, İspanya, Pakistan, Avusturya, Kırgızistan, Kanada, Ürdün, Finlandiya, Hollanda, Güney Kore, Norveç, İran, KKTC, Bulgaristan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM OCHA'nin toplam 27 bin 57 çadır, 24 genel maksat çadırı, 93 bin 980 battaniye, 128 yaşam konteyneri, 536 kampet, bin yatak, 684 ısıtıcı ve 40 jeneratör gönderdiği belirtildi. Bugüne kadar toplam 350 bin depremzede vatandaşa 3 öğün yemek dağıtımı yapıldığı, günlük toplam 17 bin 250 depremzedeye sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği dağıtımının devam ettiği kaydedilen açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca bölgedeki hizmetlerin aksamaması için Van'a personel takviyesi yapıldığı ifade edildi.