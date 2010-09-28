-"2.ERGENEKON"DA 83. DURUŞMA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 83. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 27 sanık ile tutuksuz yargılanan Noyan Çalıkuşu katıldı. Tutuklu yargılanan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, İbrahim Özcan, Ersin Gönenci ve Mustafa Dönmez ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Ali Çelebi savunmasına devam ediyor.