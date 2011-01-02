-"24 TAKSİTLİ" CEZA TEMYİZE GİDİYOR KONYA (A.A) - 02.01.2011 - Konya'da 4 işçinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına'' neden olmaktan yargılanan sanığa verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasının 42 bin 500 liraya çevrilerek, 24 taksitle ödenmesi kararı, kazada yakınını kaybeden ailelerce temyize götürecek. Askeri personel olan V.Y. (46) yönetimindeki 06 KGA 72 plakalı otomobilin 12 Ağustos 2010 tarihinde, Cihanbeyli-Konya karayolunun 32. kilometresinde, 42 PC 677 plakalı minibüsle çarpışması sonucu Konya İl Özel İdaresi'nde çalışan Mustafa Akça, Mevlüt Tuncer, Tahir Camcı ve Mehmet Ali Çiçek hayatını kaybetmiş, İzzet Tüzmer, Seyit Kırcı, Allem Kabakçı ve Süleyman Döneli yaralanmıştı. Kazanın ardından Albay V.Y. tutuklanırken, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'' suçundan dava açıldı. Hakkında 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen V.Y, 28 Aralık'ta son kez hakim karşısına çıktı. Sanık Albay V.Y'yi 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezayı 42 bin 500 lira para cezasına çevirerek, 24 ay taksitle ödenmesine karar verdi. -ÖLEN İŞÇİLERİN YAKINLARINDAN KARARA TEPKİ- Kazada ölen işçilerin yakınları mahkeme kararı karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, davayı avukatları aracılığıyla temyize götürmek için başvuruda bulunduklarını bildirdi. Kazada eşi Tahir Camcı'yı kaybeden Sema Camcı (44) yaptığı açıklamada, eşinin acısını hala ilk günkü gibi yüreğinde taşıdığını söyledi. Olaydan hemen sonra eşinin bir trafik kazasında yaralandığı bilgisini aldıklarını ve hastaneye koştuklarını anlatan Camcı, şunları kaydetti: ''Hastanede eşimin öldüğünü öğrenince dünyam karardı. Oğlum yetim kaldı. Evliliğimizden 15 yıl sonra ilaç tedavisiyle dünyaya gelen oğlumla ortada kaldık. Kendimden çok oğlumu düşündüm. Eşim ölmeden bir ay önce sünnet düğününü yaptığımız 9 yaşındaki Hamza Eren'i babasının yokluğuna alıştırmaya çalışıyorum. Ancak onu babasının yokluğuna alıştıramadım. Eşimin ölümüne neden olan sanığın aldığı cezanın paraya ve taksite bölünmesi bizim acımızı iki kat daha arttırdı. Geceleri uyuyamıyorum. Oğlum ağlayarak babasının ne zaman geleceğini soruyor. Hakkımızı hukuki yönden sonuna kadar arayacağız. Verilen para cezası eşlerimizi geri getirecek mi? Biz cezanın paraya çevrilmesine tepki gösteriyoruz. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız.'' -''CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ YÜREKLERİMİZİ DAĞLADI''- Kazada eşi Mehmet Ali Çiçek'i kaybeden Atiye Çiçek (38) ise yaşları 4 ile 18 arasında değişen 5 kızı olduğunu söyledi. Çiçek, iki kızının üniversite okuduğunu vurgulayarak, ''Evimizin direği gitti. Bizim her şeyimizdi. Sanığın cezasının paraya çevrilmesi bizim yüreklerimizi bir kez daha dağladı. Kazada yaşamını yitiren işçilerin çocukları yetim kaldı. Bir çocuğa babasının öldüğünü anlatmak kadar zor bir şey yok. 4 yaşımdaki kızım Firdevs, 'Babam nerede?' diyerek, babasını arıyor ve ağlıyor. Verilen kararla herkesin vicdanının rahat etmesi gerekiyor'' diye konuştu. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Akça'nın eşi Beyhan Akça ise haklarını sonuna kadar savunacaklarını bildirdi. -AİLELER TEMYİZ İÇİN ÖN MÜRACAATTA BULUNDU- Ailelerin avukatı İsmail Sarısu ise kaza sonrası tutulan raporda sürücünün tam kusurlu olduğunu bildirdi. Yargılama sürecinde verilen kararı temyize götüreceklerini dile getiren Sarısu, 4 kişinin ölümünün ardından verilen cezanın para ve taksite bölünmesinin mağdurları tatmin etmediğini kaydetti. Temyiz için ön müracaatlarını yaptıklarını ifade eden Sarısu, tazminat davası da açacaklarını, şartlar oluşursa davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyabileceklerini de sözlerine ekledi.