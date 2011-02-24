-"2010 MEDYA OSCARLARI ÖDÜLLERİ" ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin (RTGD) ''2010 Medya Oscarları Ödülleri'' sahiplerini buldu. Rixos Otel'de düzenlenen ve siyaset, medya ve sanat dünyasını bir araya getiren ödül törenine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanları Hayati Yazıcı ile Faruk Çelik, DSP Genel Başkanı Masum Türker, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ile ATO Başkanı Sinan Aygün katıldı. Törende, ''Yılın Ana Haber Bülteni'' ödülüne,Uğur Dündar'la Star Haber layık görüldü. Ödülü, Star TV Ankara Haber Müdürü Esat Pala, Cihan Paçacı'nın elinden aldı. ''Yılın Haber Programı'' ödülü CNN Türk'teki ''Tarafsız Bölge'' programıyla Ahmet Hakan Coşkun'a takdim edildi. Coşkun, ödülünü Bakan Yazıcı'nın elinden aldı. ''Yılın Yerel Televizyonu'' ödülüne Olay TV layık görüldü. Faruk Çelik, ödülü verirken, Olay Medya Grubunun, Bursa'nın ve yerel medyanın güçlü sesi olarak ödülü hak ettiğini söyledi. ''Nursal Tekin Özel Ödülü'' ise ''Bir Şarkısın Sen'' isimli belgesel ile Kanal 24'e verildi. Burhan Kuzu, ödülü verirken, ''Anayasa Komisyonu Başkanı olarak insan hakları açısından ödül törenlerine ilişkin bir tavsiyede bulunacağını'' söyledi. Kuzu, ''Siyasal Bilgiler Fakültesinde benim üzerime 120 yumurta atıldı. Bu yumurtaları ben yedim. Muhabir resmi yakaladı. Bunu çeken muhabire ödül var ama mağdura bir şey yok'' dedi. ''Yılın Sabah Haber Programı'' ödülü, Kanal D'de yayımlanan ''Günaydın'' programıyla İrfan Değirmenci'ye verildi. Değirmenci, ödülünü Numan Kurtulmuş'un elinden aldı. ''Yılın Radyosu'' ödülü Radyo ODTÜ'ye, Sinan Aygün tarafından verildi. Törende, ''Yılın Müzik Eğlence Programı'' TV8'de yayımlanan ''Salı Sefası'' programıyla sanatçılar Zara ve Oktay Kaynarca'ya, ''Yılın Kadın Oyuncusu'' ödülü ATV'de yayımlanan ''Gönülçelen'' dizisindeki rolüyle Tuba Büyüküstün'e, ''Yılın Erkek Oyuncusu'' ödülü de Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle Selçuk Yöntem'e takdim edildi. ''Yılın En İyi Çıkış Yapan Kanalı'' ödülü Beyaz TV'ye, ''Yılın Spor Programı'' Kanaltürk'teki ''Son Kale'' programıyla Reha Muhtar'a verildi. ''Yok Böyle Dans'' yarışmasının ''Yılın Yarışma Programı'' ödülüne layık bulunduğu törende, ''Yılın Televizyon Dizisi'' de ''Ezel'' oldu. ''Yılın Belgeseli'' ödülüne eski başbakanlardan Adnan Menderes'in hayatını konu alan ''Ali Adnan, Başvekil'' isimli belgeselle TRT layık görüldü. ''Yılın Radyo DJ'yi'' Alem FM'Den Nihat Sırdar'a, ''RTGD Jüri Özel Ödülü'' ''Behsat Ç. Dizi Ekibi''ne verildi. Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu'na ödülü CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce verdi. İnce, dizi oyuncularının halkın dilini konuştuğunu, halkın söyleyemediklerini dillendirdiğini belirtti. Behsat Ç.'nin Ç.'sinin çözülemediğini, ama halkın kendisine muhalif olanları sevmeyenlerin kısaltmalarını çözdüğünü söyledi. ''RTGD Cengiz Polatkan Özel Ödülü''nün TRT AVAZ'a verildiği törende, sponsorlara ve törene katılan Safiye Soyman ve Faik Öztürk'e de teşekkür plaketi takdim edildi. Töreni, Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen sundu. Tören sonunda, Mehmet Sevigen de kızına teşekkür plaketi verdi.