-"19 Mayıs Bayramının en özel yanı gençlerimizin gösterileridir" TBMM (A.A) - 13.01.2012 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın en özel yanının gençlerin gösterileri olduğunu belirterek, ''Bunu kaldırmak, bayramın anlam ve önemini, içeriğini ortadan kaldırmak demektir'' dedi. İnce, Mecliste yaptığı yazılı açıklamada, 65 il Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten atama yapıldığını anımsattı. Kendisine ulaşan bilgiler ışığında Burdur, Niğde, Aydın, Aksaray, Bingöl, Yalova, Manisa, Kütahya illerine yapılan atamaların ''gerekli koşulları taşımadığını'' ileri süren İnce, ''Sayın Bakan valiliklere gönderdiği yazıda 'yönetim görevlerinde esas olan yönetimin atanma şartlarını taşıyanlar eliyle yürütülmesi' gerektiğini özel olarak vurgulamıştır. Görülen o ki sayın Bakan iki ay kadar önce kendisinin özenle vurguladığı ilkelerin hiçbirine uyma gereği duymamıştır'' dedi. -''en köklü bayramlardan biri''- Ulusal bayramların, ulusların ortak geçmişlerinin ve ideallerinin simgesi olduğunu, ulusal bütünleşmeyi, ortak inanç ve değerler geliştirmeyi sağladığını belirten İnce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu özellikleriyle en köklü bayramlardan biri olduğunu ifade etti. 1927 yılından bu yana bu bayramın okullarda kutlandığını hatırlatan İnce, şunları kaydetti: ''O tarihlerde Mayıs ayının üçüncü haftasında kutlanan bu bayram 1938 yılından bu yana tarihimizin en anlamlı günüyle birleştirilmiş ve milli bayram sayılmıştır. O günden bu yana çocuklarımızın eğitim öğretimini engellediğine dair saçma bir gerekçeyi öne süren biri olmamıştır. 19 Mayıs Bayramı'nın en özel yanı, gençlerimizin gösterileridir. Bunu kaldırmak bayramın anlam ve önemini, içeriğini ortadan kaldırmak demektir. Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra 19 Mayıs Bayramı'na yapılan müdahale, AKP iktidarının bizleri bütünleştiren değil, ayrıştıran, ortak geçmiş ve ideallerden uzaklaştıran, ulus bilinci, vatan sevgisi ve şükran duygusundan yoksun bırakmak isteyen bir iktidar olduğunu bir kez daha göstermiştir.''