-"185 MİLYAR DOLARI KÖTÜYE KULLANDI" KAHİRE (A.A) - 20.06.2011 - Mısır Ekonomik Araştırmalar Merkezinin yaptığı bir çalışmada, eski Cumhurbaşkanı Mübarek'in iktidarda olduğu 1982-2010 yılları arasında, toplam 185 milyar dolarlık dış yardımı kötüye kullandığı ileri sürüldü. Mısır'da yayımlanan bağımsız El Masri El Yovm gazetesinde yer alan haberde, Mübarek'in iktidarda olduğu 28 sene boyunca, yurt dışından gelen toplam 213 milyar dolarlık dış yardımın, yüzde 85'lik kısmına tekabül eden 185 milyar doları kötüye kullandığı iddia edildi. Mısır Ekonomik Araştırmalar Merkezi Müdürü Salah Goda, söz konusu çalışmanın, uluslararası rakamlar ile Mübarek döneminde başbakanlık yapan Ahmet Nazif ve Atıf Ebit hükümetlerinin bakanlar kurulu raporlarına dayanılarak hazırlandığını söyledi. Goda, dışardan gelen yardımın büyük bir bölümünün, Mısırlı ve yabancı danışmalara maaş olarak verildiğini, bakanlıkların ve bakan ofislerinin dekorasyonunda harcandığını savundu. 1982 ile 2010 yılları arasında Mısır'a, ABD 63,5, Japonya 32, Suudi Arabistan 25 ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 20 milyar dolar dış yardımda bulundu. Diğer ülke ve uluslararası kuruluşların yaptığı yardımlar ile bu tutar 28 yıl içerisinde toplam 213 milyar dolara ulaştı. Kanada, su arıtma projesi anlaşması kapsamında Mısır'a yardım olarak verdiği 50 milyon doları anlaşmalara aykırı kullanılması üzerine geri çekti. Mısır Ekonomik Araştırmalar Merkezi yaptığı çalışmada söz konusu dış yardımların kötüye kullanılmasında Dış Yardım Yönetimi ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının da sorumluluğu bulunduğunu iddia etti.