-"1,3 MİLYAR LİRA TARIM DESTEKLEME ÖDEMEMİZ OLACAK" VAN (A.A) - 06.03.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, ''25 Mart'ta, 1 milyar 340 milyon lira tarım destekleme ödememiz olacak'' dedi. Bakan Eker, 'Türkiye Buluşmaları'' toplantısına katılmak üzere tarifeli uçakla geldiği Van'da, Merit Otel'de göl kenarında, 'Van kahvaltısı' yaptı. Buradan Valiliğe geçen Bakan Eker, merasim mangası tarafından karşılandı. Vali Münir Karaloğlu'ndan kentin sorunları hakkında bilgi alan Bakan Eker, Van'ın, güzel bir yerleşim alanı olduğunu belirterek, ''Van aynı zamanda tarım ve hayvancılık alanında potansiyelini geliştirmeye ve kullanmaya gayret ettiğimiz bir ilimiz'' dedi. Bu toplantıda vatandaşlarla karşılıklı konuşma, sohbet etme, onlarla kucaklaşma imkanı bulacaklarını bildiren Bakan Eker, şöyle konuştu: ''Burada tarım sektörümüzle ilgili çalışmaları yerinde göreceğiz. Türkiye genelinde uyguladığımız projeler var. Tabi Van'da da projeler yürüyor. Özelikle 'Kırsal Kalkınma' yatırımlarının desteklenmesi projesinde, tamamladığımız projelerimiz var. Bunlar hem istihdam yaratıyor, hem de katma değer üretiyor. Bunun dışında özelikle vatandaşlarımızın gücünü birleştirip üretime dönüştürdüğü, ekonomik aktiviteye dönüştürdüğü kooperatif çalışmaları var. Onları destekliyoruz.'' Van'ın, uygulanan projelerde önemli merkez illerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Eker, şunları kaydetti: ''Van'da 13 tane, içinde 50'den fazla büyükbaş hayvan bulunan proje kabul edildi. Onlar şu anda faal bir şekilde yürüyor. Onlar hayata geçtiğinde Van'ın hayvancılığında önemli bir potansiyel kullanılmış olacak. Tabi 2011 itibarıyla hayata yeni geçireceğimiz projelerimiz var. Ayrıca Türkiye genelinde, bu ayın 25'inde bizim tarım destekleme ödemelerimiz var. Biliyorsunuz, eskiden desteklemeler yılda bir defa ödenirdi. Ocak ayında 530 milyon lira destek ödedik. Şubat ayında 1 milyar 922 milyon lira ödememiz oldu. 25 Mart'ta 1 milyar 340 milyon lira tarım destekleme ödememiz olacak. Bu ödeme kapsamında, Van'da yemle ilgili 21 milyon lira destek ödemesi yapılacak.'' Ziyaret sırasında, Vali Karaloğlu, Bakan Eker'e, Urartu motifi işlemeli vazo hediye etti.