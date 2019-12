-"12 MİLYON 715 BİN YOKSUL VAR" MANİSA (A.A) - 08.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''12 milyon 715 bin yoksul var. Halkın iktidarında yoksulluğu tarihe gömeceğim, hiç kimse yatağa aç girmeyecek'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde, emeklilerin zor geçindiğini, iktidarın emeklilerin sorunlarını bilmediğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklinin durumunun iyi olduğunu söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Emekliler yaz tatilini Kanarya Adaları'nda geçiriyorlar, emeklinin cebi para dolu... Siz zaten bilmiyorsunuz emeklinin durumunu. Recep Tayyip Erdoğan'a mı inanayım, millete mi? Kime inanacağız? Millete inanacağız. Madem ki bizim milletimiz emeklinin durumu iyi değil diyor, o zaman doğru söylüyor. Sizi ikinci sınıf yurttaş konumuna getiren parti Adalet ve Kalkınma Partisidir. Sizin yıllardır beklediğiniz İntibak Yasası'nı çıkarmayan parti Adalet ve Kalkınma Partisi, bunların adaleti var mı? Adaletleri olsa emekliyi bu hale getirirler mi?'' Kılıçdaroğlu, emeklilerin derdini en iyi anlayan genel başkanın kendisi olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Emeklinin milli gelirden pay alması gerektiğini söyleyen, emeklilerin İntibak Yasası çıkması gerektiğini söyleyen genel başkan benim. 9 milyon emeklinin 9 milyonunun da oyunu bekliyorum, hiç fire istemiyorum. Onlar kendi boğazlarına bakıyorlar. İnsan hayatı mı para mı önemli? Hangisi önemli? Allah'ın yarattığı en değerli varlık insan ve insan hayatı her şeyin üstündedir. İnsana da saygı duymamız gerekir. Size sözüm var. 12 milyon 715 bin yoksul var. Halkın iktidarında yoksulluğu tarihe gömeceğim, hiç kimse yatağa aç girmeyecek diyorum.'' Türkiye'nin parası ve imkanları olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, bu imkanları halk için kullanacaklarını anlattı. Bir ülkede yoksulluk ve açlık olması durumunda huzurun olamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, ''Huzur yoksa anneler çocuklarını rahat ve mutlu yatıramazlar. Her 4 çocuktan biri yatağa aç giriyor, bunlar resmi rakamlar. Sosyal demokratlar olarak, biz halkın partisi olarak yoksulların, işsizlerin, çiftçilerin, emeklilerin partisi olarak sorunları çözeceğiz. Türkiye'de huzuru sağlayacağız, barışı,demokrasiyi sağlayacağız, bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız'' dedi. -''ABBAS'I YOLCU EDECEĞİZ'' - Manisa'nın dünyaca ünlü üzümü olduğunu, ancak üzümün para etmediğini belirten Kılıçdaroğlu, üzümün kilosunun bir litre mazot fiyatının altında olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Bize düşen görev var, 12 Haziran'da gidip biletini kesmek, yolcu etmek. Abbas'ı yolcu edeceğiz'' diye konuştu. ''CHP iktidarında Tariş'i eski görkemli günlerine kavuşturacaklarını, çiftçinin dostu yapacaklarını'' belirten Kılıçdaroğlu, Fiskobirlik'in fındık üreticisinin, Çaykur'un çay üreticisinin dostu olacağını ifade etti. Emeğe, alın terine değer veren yeni bir anlayışla yola çıktıklarını, huzuru ve barışı sağlayacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Aranızda çok sayıda genç var. Umudumuz olan gençler, geleceğimizi olan gençler, ülkeyi yönetecek gençler, Mustafa Kemal bayrağını taşıyacak olan gençler. Sizlere de bir sözüm var. Sizinle yürek, gönül birlikteliğimiz var. Tıpkı Manisalılar, tıpkı Türkiye gibi gönül birlikteliğimiz var, bunu koruyacağız. Manisa'da bir fabrikamız vardı, pamukla dokuma yapıyordu. Sümerbank'ın fabrikası vardı sattılar, ceplerini doldurdular. Bir arkadaşımız bunu birebir takip etti, o sizin çocuğunuz. Adı Hasan Ören, hala takip ediyor. Kul hakkı yiyenlerden hesap soracağız, bundan kaçmayacağız. Bilin ki bu kardeşiniz Recep Bey'in ezberini bozdu, kimyasını bozdu. Bir pankart var, ağlayan kayanız vardı, bir büyük yükten kurtuldunuz, helal olsun Manisalılara.'' Başbakan Erdoğan'ın ''miting meydanlarında ağzını bozmaya başladığını'' savunan Kılıçdaroğlu, ''AKP iktidarını silkeleyeceğiz. Manisalılar AKP'nin dallarını silkeleyecekler. Siz silkelediyseniz bu iş bitmiştir. ÇÜnkü şunu çok iyi biliyoruz halk uyandı, halk ayağa kalktı, korkularını yendi. Artık halkın partisine itibar ediyor, halkın partisine güveniyor. Çünkü biz kim olursa olsun hiç kimseden talimat almadık, hiç kimsenin önünde diz çökmedik, minnet etmedik. Verilemeyecek hesabımız yok, talimatı sadece yüce Türk milletinden alacağız'' dedi. -''KASIMPAŞA'DA YÜREKLİ İNSANLAR VAR AMA RECEP BEY'DE YÜREK YOK''- Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 2 milyon taşeron işçi olduğunu, kendi iktidarlarında taşeron işçilik sisteminin son bulacağını, işçilerin toplu sözleşmeli sendika hakkına kavuşacağını ifade ederek, ''Destek verin, güç verin taşeronluğu tarihe gömelim diyoruz'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte TV programına çıkma önerisini kabul etmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Recep Bey, benim arkamdan bir sürü laf söylüyor. Kasımpaşa'da yürekli insanlar var ama Recep Bey'de yürek yok, cesaret yok. Her demokratik ülkede liderler televizyonlara çıkarlar. Biz de çıkalım, o sorar biz cevap veririz, biz sorarız, o cevap verir. Recep Bey karşımıza çıkabilir mi? Hayır. Dedim ki 'Sevgili Recep Bey, bilgin yoksa eyvallah al bakanlar kurulunu gel, söz veriyorum tek başıma çıkacağım' dedim. Niye gelmedi? Üç tane şart lazım gelmesi için. Bir geçmişinin temiz olması lazım, iki kul hakkı yememesi lazım, üç mangal gibi yürek lazım.'' Kılıçdaroğlu, 350 bin öğretmen adayının atama beklediğini belirterek, ''Bizim iktidarımızda ilk 1 yıl içinde atanamayan öğretmen kalmayacak. Öğretmenler öğrencileriyle buluşacaklar. Bütün öğretmenler, ellerinde meşale taşıyan, yürekleri aydınlık öğretmenler meraklanmayın. Siz bize ruh verenlersiniz, bizi topluma kazandıranlarsınız, eğitenlersiniz. Öğretmen okulunda öğrencisiyle buluşacak. Atanamayan öğretmen kalmayacak'' dedi. CHP'nin işçinin, gençlerin, kadınların, herkesin partisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''CHP varsa herkes için var. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. CHP sizin için var, CHP varsa bu ülke için var, demokrasi için var. CHP varsa özgürlükler için var, CHP varsa kadın erkek eşitliği için var. CHP varsa örgütlü toplum için var, CHP varsa engelliler için var. Onlar da kentte özgürce dolaşacaklar, onlar da çalışmalı, üretmeli. Halkın iktidarında hayat engelliler için engel olmayacak, hayat herkes için güzel olacak'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasını, ''Manisa'dan İzmir'e, Muğla'ya, Edirne'ye, Kırklareli'ne, Trabzon'a, Niğde'ye, Samsun'a, Sinop'a, Rize'ye, Artvin'e, Hopa'ya selam olsun. Türkiye'ye selam olsun. Selam olsun güzel insanımıza'' diyerek tamamladı.