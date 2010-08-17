-"12 EYLÜL"DÜ, "EMEK" OLDU IĞDIR (A.A) - 17.08.2010 - Iğdır'da ''12 Eylül Mahallesi''nin adı, ''Emek Mahallesi'' olarak değiştirildi. Iğdır Belediye Başkan Vekili Hüseyin Malk, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen istek ve bir meclis üyesinin verdiği dilekçeyle, konunun meclise taşındığını söyledi. Kentte 14 mahallenin bulunduğunu ifade eden Malk, ''Belediye meclisimiz, isim değişikliğiyle ilgili gelen talep üzerine konuyu meclise taşıdı. 12 Eylül Mahallesi'nin adı oy birliğiyle değiştirilerek, Emek Mahallesi olmasına karar verildi. Karar, Valiliğe sunuldu ve oradan da onay geldi. Alınan karar gereği, mahallenin yeni tabelası ilgili yere asıldı'' dedi. Mahallenin eski adı olan 12 Eylül'ün yerleşim birimindeki insanları mutlu etmediğini belirten Malk, isim değişikliğinin halk arasında hoşgörüyle karşılandığını kaydetti.