-"12 DEV ADAM" İTALYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 16.07.2011 - (A) Milli Basketbol Takımı, Litvanya'da 31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2011 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde, ikinci etap kamp çalışmaları için İtalya'nın Bormio kentine gitti. ''12 Dev Adam'', 16 gün sürecek kampın ardından 31 Temmuz Pazar günü yurda dönerek, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. (A) Milli Basketbol Takımı kafilesinin THY'ye ait uçakla Milano'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan başantrenör Orhun Ene, Bormio'da teknik ve kondisyon ağırlıklı en yoğun çalışmanın yapılacağını söyledi. Daha sonra İstanbul'da hazırlık süreci ve hazırlık maçlarının başlayacağını belirten Ene, ''Hem gençlerin hem tecrübeli oyuncuların olduğu bir kadromuz var. Bu kadronun iyi bir çalışma dönemi geçireceğine inanıyorum. Hazırlık maçları sonucunda her şey istediğimiz gibi giderse çok güçlü bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na katılma şansımız elde edeceğiz'' dedi. Avrupa Şampiyonası'nın oldukça zorlu bir şampiyona olduğunu ve grupta güçlü rakiplerin bulunduğunu ifade eden Ene, ''Basketbol tarihinin en güçlü kadrolarından birine sahibiz. İyi ve başarılı bir ekibiz. Kendi ülkemizde kazandığımız bir başarı var. Bu başarıları yurt dışında da tekrarlamak için çok önemli bir şansa sahibiz''diye konuştu. Ene, Türkiye'nin grubunda elde edeceği başarınını turnuvadaki geleceğini belirleyeceğini, olimpiyat vizesi almanın en önemli hedeflerden biri olduğunu kaydetti. (A) Milli Takım Menajeri Harun Erdenay da, Bormio'nun, takımın her yıl programında bulunan bir kamp yeri olduğunu ifade ederek, buradaki kamp koşullarının ve rakımın yüksekliğinin takımın kondisyon ve form tutması açısından önemli olduğunu söyledi. -TÜRKOĞLU: ''GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ BİZİ BEKLİYOR''- (A) Milli Basketbol Takımı Kaptanı Hidayet Türkoğlu ise kampın fizik ve kondisyon olarak en iyi seviye gelmek için iyi bir fırsat olacağını söyledi. Türkoğlu, şöyle konuştu: ''Türkiye'den uzak, bütün olan bitenden uzak, kendi halimize kalabileceğimiz, sadece antrenmanlara konsantre olabileceğimiz, güzel bir kamp dönemi bizi bekliyor. Eksiklerimiz de dahil oldu. Ömer Aşık ve Semih Erden, Bormio'da bize dahil olacaklar. Semih'in sakatlığı henüz bitmedi. Ama biraz daha özverili davranıp bu takıma dahil olmak istiyor. Sonuçta kendisi de bu takımın bir parçası olduğunu biliyor. Çok farklı bir kadroya sahibiz. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Onların kalitesi, oyunculuğu, kişiliği ortada biz de tecrübeli insanlar olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp onların bu takıma uyum sağlamalarını sağlayacağız. İyi bir kamp dönemi geçirir ve bize yakışan bir netice ile Türkiye'ye döneriz.'' Türkoğlu, NBA'da lokavtın uzaması halinde gelecekle ilgili planlarının sorulması üzerine de ''Gidişata göre hareket etmeyi tercih ediyorum. Erken konuşup kimseyi heveslendirmek, kendimi o duruma sokmak istemiyorum. O yüzden eylül, ekim gibi her şey netleşir diye düşünüyorum. Ona göre bende kendi kararımı vermiş olurum. Üç yıl daha kontratım var. İnşallah lokavt uzun sürmez ve ben tekrar NBA hayatıma dönerim.''