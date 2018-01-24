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 "115 hamile çocuk" soruşturması: 15 yaşın altındaki çocukların ifadeleri alınmaya başladı

İhsan YALÇIN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde '115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili başlatılan soruşturmada 15 yaşın altındaki çocukların ifadesi bugün alınmaya başlandı

24 Ocak 2018 18:20

İhsan YALÇIN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) Küçükçekmece\'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde \'115 hamile çocuk\' skandalıyla ilgili başlatılan soruşturmada 15 yaşın altındaki çocukların ifadesi bugün alınmaya başlandı. 

İKİ SAVCI İFADE ALIYOR
2017 yılında 5 ayda yaşları 18\'in altında 39\'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. 15 yaşın altındaki çocukların ifadeleri bugün alınmaya başlandı. Küçükçekmece Adalet Sarayı\'ndaki ifade alma işlemlerini iki Cumhuriyet Savcısı yapıyor. Çocuklar psikolog, sosyal hizmet uzmanları eşliğinde ifade veriyor.  


 

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