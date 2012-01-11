-"11 yaşındaki hamile kız" için suç duyurusu ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Çocuk Hakları Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği (Gündem: Çocuk) üyeleri, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, ''11 yaşında 8 aylık hamile olduğu'' iddia edilen Z.Ç. ile ilgili sorumluların cezalandırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dernek üyeleri, suç duyurusu dilekçesini başsavcılığa vermeden önce, Ankara Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Koman, 11 yaşındaki Z.Ç'nin, 25 yaşındaki E.D'den hamile kalmasıyla ilgili, Z.Ç'nin ailesinin, evlendirildiği kişi ile dini nikahı kıyanın, başvurduğu hastane personelinin, mahallesindeki muhtarın ve komşularının, kayıtlı olması gereken okulun müdürünün ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerinin bir dizi suç işlediğini savundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ''yaş düzeltme davasını bahane göstererek'' konuyla ilgili işlem yapmamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Koman, ''Küçük yaşta evlendirilen ve hamile bırakılan bir çocuğa, alan razı satan razı muamelesi yapılamaz'' dedi. Z.Ç'nin başına gelenlerin çocuk hakları açısından ibretlik olduğunu dile getiren Koman, Z.Ç'ye karşı işlenen suçlar ve hak ihlalleri sıralandığında uzun bir listenin ortaya çıktığını söyledi. Koman, şunları kaydetti: ''Z.Ç'nin 11 değil, 17 yaşında olması, kendisine karşı işlenen suçlar açısından hiçbir şeyi değiştirmez. Her birey 18 yaşına kadar çocuktur. Ortada halen işlenmiş cinsel istismar, zorla alıkoyma, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme gibi bir dizi suç ve hak ihlali bulunmaktadır. Üstelik dava sonuçlanana kadar Z.Ç'nin kimliğindeki doğum tarihi geçerlidir ve kimse davanın sonucunu beklemeden Z.Ç'yi resmi yaşının gerektirdiği muameleden onu mahrum bırakamaz. Bu tavır Z.Ç. açısından geri dönülmez zararlara yol açabilir.'' Açıklamanın ardından Koman ve beraberindekiler, suç duyurusu dilekçesini Mudurnu Cumhuriyet Savcılığına iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.