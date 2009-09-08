"1000 köye 100 bin kitap projesi"

Denizbank ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen “1000 Köye 100 Bin Kitap” adlı proje kapsamında Ankara'nın 16 ilçesinden gelen çiftçilere kitapları Ankara Tarım Müdürlüğünde düzenlenen törenle verildi.



Dağıtım töreninde, tarım bilgi seti kitapları Denizbank Başkent Bölge Müdürü Mustafa Şahan tarafından Ankara İl Tarım Müdürü Ruknettin Ceyhun'a teslim edildi.



Denizbank Başkent Bölge Müdürü Şahan, bu sırada yaptığı konuşmada, teslim ettikleri tarımsal içerikli kitaplar ile seçilen köylerdeki zirai danışmanlar tarafından üreticilerin bilgilenmesini sağlanacağını, böylece yapılan üretimin daha bilinçli ve verimli bir hale gelmesini hedeflediklerini kaydetti.



Ankara İl Tarım Müdürü Ruknettin Ceyhun ise Ankaralı çiftçilere kitapları verirken, hayırlı olması dileklerini sundu.



Tarımsal üreticilerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkı sağlamak ve güvenilir gıda üretimini desteklemek amacıyla yürütülen Tarım Bilgi Seti Projesi, “1000 köye 100.000 kitap” sloganıyla Haziran ayında başlatılmıştı.



Tarım seferberliği düşüncesiyle yürütülen proje kapsamında kitaplar, zirai danışmanlarca seçilen 1000 köyde üreticilerin hizmetine sunulacak.



Tarım seferberliği boyunca, maddi imkanı yeterli olmayan başarılı çiftçi çocuklarına burs sağlanacak, üreticiler Petrol Ofisinden 5 ay vadeli ve faizsiz akaryakıt alabilecek. Üretici Kart ile 100 lira ve katlarında yaptıkları harcamalar sonucunda çekiliş hakkı kazanarak yüzlerce hediye kazanma fırsatı bulacak. Yapılacak çekilişlerde toplam 8 traktör, 80 akaryakıt çeki, 80 seramatik cihazı, 80 cep telefonu sahiplerini bulacak.



