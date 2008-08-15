"10 bin hektar kül oldu"

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, bu yıl şu ana kadar yanan ormanlık alanların 10 bin hektarı geçtiğini belirterek, bunun 4 bin hektarının Manavgat Serik bölgesinde olduğunu söyledi. Eroğlu, bazı temel atma ve açılış programları için geldiği Konya'da yaptığı açıklamada, bu yıl ülkeyi derinden üzen önemli yangınlar olduğunu ifade etti.



Ölçümlerin genelde yıl sonunda yapıldığını ve yanan, zarar gören alanların belirlendiğini belirten Eroğlu, "yanan ve zarar gören alanlar var ama 2008 yılı içinde yanan orman alanları 10 bin hektarı geçti. Bunun 4 bin hektarı Manavgat Serik bölgesinde. Çanakkale, İzmir ve

Mersin'de de büyük yangınlar oldu. Bu yangınları büyük mücadele sonucunda kısa sürede söndürdük" dedi.



Orman yangınları ile mücadele ülke olarak çok başarılı olunduğunu

vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:"2007 yılı sonuna kadar 33 bin 300 hektar alan yandı ama Akdeniz ülkelerinde bizimkinin 5-10 katı arasında yangın oldu. Yunanistan,

İspanya, İtalya'da 270-300 bin hektar ormanlık alanlar yandı. Yanan orman ve yapılan mücadele açısından bu ülkelere göre çok başarılıyız, daha da başarılı olmalıyız. Bunun için kasım ya da aralık ayında Antalya'da orman yangınlarıyla ilgili büyük bir program, toplantı düzenleyeceğiz. Uzmanları, özellikle üniversitedeki yangınla ilgili bilim adamlarını, araç ve ekipman üreten firmaları, vatandaşları, sivil toplum kuruluşlarını toplayıp yaptıklarımız ve yapacaklarımızı ele alacağız. Orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların eğitimi büyük önem taşıyor. Toplantıda bu konuda neler yapılabileceğini tartışacağız. Yangın söndürmede kullanılan kara ve hava araçlarının alınması gibi hususları masaya yatıracağız."



Yangın söndürme uçakları alınıyor



Bakan Eroğlu, gelecek yıllarda mücadelede daha başarılı olunması için bugünden planlama yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti: "İdari helikopterlerimiz var; yangın çıktığı zaman havadan kontrol altına alınması gereken yerleri belirliyor. Bunun dışında kiraladığımız yangın söndürme uçakları ve helikopterleri var. Özellikle yurt dışından yangın söndürme helikopterleri kiralıyoruz. Geçen yıl özellikle Avrupa'da çok yangın oldu. Yangın söndürme uçağına ve helikopterine talep çok olunca kiralamakta büyük sıkıntı yaşandı. Bu yüzden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Yangın Söndürme Hava Filosu'nu kurma konusunda çalışmalara başladık. Tabii, bunu kurmak hemen olmuyor. Talep edilen uçakları bulmak kolay değil, imalatları zaman alıyor. Bu uçakları imal eden fabrika sayısı az. Birden bire filoyu kurmak kolay değil, ama kuracağız."



Yanan alanlar yeniden ağaçlandırılacak



Eroğlu, yanan alanlarda etüt ve planlama çalışması yapıldığını, ölçümlemeden sonra 1 yıl içinde mutlaka bölgenin ağaçlandırıldığını söyledi. Antalya'da yanan alanların planlamalarının sürdüğünü ifade eden Eroğlu, "hangi ağaçların dikilmesi gerektiği yolunda planlama yapılıyor. Ağaç türleri çok önemli. Bölgeye ne kadar, hangi türde ağaç gerektiği yolundaki çalışmalar sürüyor" dedi.



Özellikle yerleşim alanlarına yakın yerleri yangına dayanıklı ağaçlarla donatacaklarını vurgulayan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, "yanan orman alanlarını kesinlikle işgal ettirmiyoruz, başka maksatla kullandırmıyoruz, mutlaka yeniden ağaçlandırılmak suretiyle ormana kazandırılıyor. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Sadece yanan alanlar değil ülke genelinde birçok alanda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor" diye konuştu.



