-"1 MİLYON DOLAR BELGESİ" POLİSTE İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011- Galatasaray Spor Kulübü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polisin istediği belgeler, kulübün avukatları aracılığıyla emniyete teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Galatasaray Spor Kulübü avukatı Mahinur Dengiz, 3. katta bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çıktı. Emniyette yaklaşık 1.5 saat kalan avukat Dengiz, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Dengiz yaptığı açıklamada ''Bizden istenilen bütün evrakları biz cuma günü aslında teslim edecektik, fakat tercümesi gereken yabancı dilde olan evraklarımızın ancak tercümesini yaptık verdik. Dosya halinde verdik cevabını bekliyoruz'' dedi. Dengiz, ''1 milyon dolar iddiası ile ilgili belge verildi mi'' sorusuna ise ''Var, istenilen bütün belgeleri verdik'' yanıtını verdi.