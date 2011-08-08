T24 LogoT24 Logo
Spor

"1 MİLYON DOLAR BELGESİ" POLİSTE İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2011 15:19

-"1 MİLYON DOLAR BELGESİ" POLİSTE İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011- Galatasaray Spor Kulübü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polisin istediği belgeler, kulübün avukatları aracılığıyla emniyete teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Galatasaray Spor Kulübü avukatı Mahinur Dengiz, 3.  katta bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çıktı. Emniyette yaklaşık 1.5 saat kalan avukat Dengiz, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Dengiz yaptığı açıklamada ''Bizden istenilen bütün evrakları biz cuma günü aslında teslim edecektik, fakat tercümesi gereken yabancı dilde olan evraklarımızın ancak tercümesini yaptık verdik. Dosya halinde verdik cevabını bekliyoruz'' dedi.  Dengiz, ''1 milyon dolar iddiası ile ilgili belge verildi mi'' sorusuna ise ''Var, istenilen bütün belgeleri verdik'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24