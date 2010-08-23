34 yaşındaki dahi Türk...

T24 -' Stanford' doktoralı Türk mühendis Burak Göktürk, teknolojisini geliştirdiği “like.com”u internet devi Google’a 100 milyon dolara sattı. 4 yıl önce kurulan “like.com” moda-alışveriş alanında iş yapıyor...





Görsel arama ve yapay zeka alanında yeni teknoloji geliştiren ve bu alanda birçok patentin sahibi olan 34 yaşındaki Türk mühendis Burak Göktürk’ün bundan 4 yıl önce Kaliforniya’da kurduğu “like.com”u, yeni ekonomi devi Google 100 milyon dolara satın aldı.

2006’nın sonunda Munjal Shah’la birlikte like.com yatırımına imza atan, ardından risk sermayedarları ve internet devlerinin gündemine giren Burak Göktürk’un hedefi alışveriş ve insan ilişkisini internette yeni bir boyuta taşımak. Şu anda ABD (like.com) ve İngiltere (like.co.uk) versiyonları bulunan site İngilizce dışında farklı dillerde de hizmet vermek için çalışma yürütüyor.





İşin teknolojisini geliştirdi



“Görüntülü arama tabanlı akıllı alışveriş sitesi” fikrini internette like.com’da hayata geçiren Göktürk, bu işte teknoloji işlerinin sorumluluğunu üstlendi. Şirketin CTO’su, bir diğer ifadeyle teknoloji işlerinin başındaki isim olan Göktürk’ün ortağı Shah ise CEO olarak operasyonel işleri devraldı.



Google görsel arama tabanlı işler yapmasına karşılık Burak Göktürk’ün patentini aldığı ve like.com’da kullandığı teknolojilere yakın bir uygulama-servis geliştiremedi ve yapılan pazarlıklar sonunda like.com, Google’un oldu.

Şirketin yönetiminde devam edecek olan Göktürk, bundan böyle işin çok daha büyük ölçeğe ulaşması, içeriğin moda dünyasından Google’ın arama havuzundaki diğer tüm alanlara yayılması için çalışacak.





Türkiye’nin dahi çocuğu Silikon Vadisi’nde yetişti



- 1976 İstanbul doğumlu.

- 1991’de Anadolu Lisesi sınavlarında 100 bin kişi içinde birinci oldu.

- Üniversite sınavlarında 1 milyon kişi içinde 74’üncülük derecesini aldı.

- 1999’da Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi.

- Nesne, yüz tanıma ve takip etme alanında yeni teknolojiler geliştirdi.

- 1998 yılında Beko’nun Ar-Ge bölümünde çalıştı. 1 yıllık süre içinde robot teknolojileri üzere yoğunlaştı.

- 2000 yılında ABD’ye Silikon Vadisi’ne gitti. Kısa bir süre çip üreticisi Intel’de çalıştı.

- Vadinin yaratıcısı Stanford Üniversitesi’nde (burada yetişen gençler Google, Yahoo, Sun, Cisco, HP’nin kuruluşunda rol oynadı) master ve doktora yaptı. Stanford’ta görsel arama ve yapay zeka uygulamaları alanına odaklandı.

- 2004 yılında iki arkadaşıyla birlikte yüz tanıma teknolojileri üzerine iş yapan Riya.com’u kurdu. Girişim fonlarından 20 milyon doların üstünde yatırım aldı.

- 2006 yılında moda alanında iş yapan görsel tanıma-eşleştirme sitesi “like.com” yatırımına imza attı.

- Teknoloji dünyasında 30’u aşkın akademik yayına imza attı. Elinde 14 farklı patenti bulunduruyor.





Like.com ünlülerin eşyalarını fotoğraftan tanıyarak, bu ürünlerin satın alınmasına aracılık eden servisiyle popüler oldu. Bir ünlünün ayakkabısı veya mücevheri kare içine alınıp “bunu ve benzerlerini bul” sistemini geliştiren like.com’un Google’la birlikte mobil alana yüklenmesi gündemde.





like.com ne iş yapıyor?



Moda alanına odaklanan like.com, mücevher, saat, giysi, çanta ve ayakkabı gibi ürünlerin görsel olarak benzerlerini birkaç saniyede bulup kullanıcının fiyat karşılaştırması yapmasına ardından da satınalma işlemine aracılık ediyor. Yapılan alışverişlerden yüzde 5-15 arası komisyon alıyor.

Örneğin kullanıcı bir ayakkabıyı beğendiğinde, “Visual Search” (görsel arama) tuşuna basarak internette binlerce ayakkabı mağazasından benzer ayakkabıları görüntülüyor. Metin tabanlı da bu işlem yapılabiliyor. “Kırmızı ceket” aramasının sonucunda sadece bu rekteki ceketler, fiyatlarıyla birlikte sergileniyor. Aramalar, marka, fiyat aralığı, renk ve trend bazlı olabiliyor.



Like.com’un yaptığı iş dev şirketlerin ilgi alanlarından biri. Fakat burada genellikle yazılı arama motorları kullanılıyor. Google (Froogle) ile eBay’in (Shopping.com) yanı sıra Yahoo ve Microsoft da bu işe yatırım yapıyor. Like.com ise algoritması ve patentleriyle bu işte fark yaratıyor.



