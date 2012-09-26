34 bin kişi denetimli serbestlikten yararlandı

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ağustos ayı sonu itibariyle 33 bin 976 kişinin denetimli serbestlikle tahliye olduğunu açıkladı.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 5 Temmuz’da yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik Yasası'na ilişkin son verileri açıkladı.

Ergin, Ağustos ayı sonu itibariyle 33 bin 976 kişi Denetimli Serbestlik Yasası’ndan istifade ettiğini, 919'unun infazları sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ve denetimli serbestliklerinin de kalktığını söyledi.

Bakan Ergin, "Rakamlar sistemin başarılı olduğunu gösteriyor" diyen "Her saldığımız 100 kişiden yaklaşık yüzde 98’i öngördüğünüz şartlarla cezasını dışarıda infaz ediyor. Ya kamuya yararlı bir işte çalışıyor ya evinde geçiriyor ya da belli bir yere gitmesi yasaklanmış ona uyuyor" dedi.

Denetimli serbestlik koşullarını ihlal ettiği için hapse dönenlerin sayısı ise 610 oldu.

Elektronik kelepçe yönteminin de yaygınlaştırılacağını söyleyen Ergin, "Elektronik kelepçe uygulaması şu anda 50 civarında pilot uygulaması devam eden hükümlümüz var. Yaygın kullanımı bu yılsonu itibariyle başlatacağız. İlk etapta 10 bin, sonraki etapta 20 bine taşıyacak belki daha da ihtiyaca göre artırabileceğimiz bir altyapı kuruyoruz" dedi.