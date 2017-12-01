" Başarıyı artırmanın yolu yenilikçi öğrenme modellerinden geçiyor"

Merve DUNDAR / İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci başarısındaki gelişimin izlenmesi için yürütülen projenin ilk aşaması olan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması yapıldı. 38 bin 8\'inci sınıf öğrencisine sorulan 51 sorunun cevaplarına göre öğrencilerin 26.4\'ü matematikte, 17.9\'u da fende en alt düzeyde çıktı. Sonuçları değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Şirin Karadeniz, \"Bu oranı yukarı çekmek istiyorsak önceliğimiz öğretmenlerin niteliğini artırmak ve yenilikçi öğrenme modellerine önem vermek olmalı\" dedi.

Bütüne bakıldığında öğrencilerin çoğunun tüm derslerde temel ve orta düzeyde toplandığını ve bunun önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karadeniz, \"Bir yerde bir başarısızlık varsa önce öğretim programını düzeltmek, ders saatlerini artırmak gibi çözümler düşünülür. Ancak biz bu ortaya çıkan ortalamaları yukarı çekmek için öncelikle öğretmenlerimizin niteliğini artırmalıyız. Sadece tahta önünde anlatılan dersler demek ki öğrenciler için yeterli değil. Öğretmenin anlatım şeklini değiştirmesi, yeni modeller denemesi, öğrenciyi daha aktif hale getirmesi gerekiyor. Ayrıca öğretmenleri müfredat yetiştirme sıkıntısından da kurtarmak gerekiyor. Daha esnek, yenilikçi yöntemler deneyerek başarılı olunması durumunda bunların yaygınlaştırılması lazım\" diye konuştu.

\"ÖĞRENCİNİN AKTİF ROL ALACAĞI MODELLERİ DENEMEK LAZIM\"

İkinci olarak çocukların artık dijital çağda olduğunu unutmamak gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Karadeniz, \"Onlara yeni öğrenme modelleri ve materyalleri ile eğitim vermeliyiz. Özellikle teknoloji alt yapısı olan okullarımız için çoklu ortam materyalleri, videolar, animasyonlar kullanılabilir. Öğrenin daha aktif olacağı yöntemlerle bu süreci yönetmek gerekiyor. Bu noktada biraz daha bütünleşmeye gitmenin yararlı olabileceğini düşünüyorum. Örneğin STEM yaklaşımı var. Disiplinler arası bir öğrenme yöntemini içinde barındıran bu sistem ile çocuklar bir problem üzerine çalışırken matematiği, Türkçe\'yi, feni, teknolojiyi bir arada kullanabiliyor. Problem çözme açısından daha orjinal fikirler üretebiliyor\" dedi.

Son dönemde hem lise hem de üniversiteye giriş sınavlarında yapılan değişikliklerin ve eğitim üzerine yapılan tartışmaların çocuklar üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Karadeniz, \"Bu değişiklikleri sürece yaymakta fayda var. Ayrıca bu tür konular daha göz önünde değilde arka planda yapılmalı ve sonuca varıldıktan sonra açıklama yapılmalı\" uyarılarını yaptı.

\"DURUM ORTADA, ŞİMDİ AKSİYON ZAMANI\"

ABİDE\'nin bir pilot uygulama olarak güzel olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karadeniz, \" Sınava bütün çocukları değil belirli bir örneklemdeki çocukları aldılar ve durumu gördüler. Bundan sonra aksiyon zamanı. Başarıyı artırmak için girişimler yapılmalı ve elde edilen sonuçlar olumlu olduğu taktirde yaygınlaştırma yoluna gidilmeli\" diye konuştu.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası eğitim ölçeği PISA\'ya alternatif olarak yapılan sınav, ülke genelindeki 1299 okuldan 38 bin 8\'nci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilere matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve Türkçe\'den çoktan seçmeli ve açık uçlu 51 soru soruldu.

Türkçe dersinde öğrencilerin yüzde 3.6\'sının düzeyi temel altı, yüzde 22.4\'ünün temel, yüzde 44.6\'sının orta, yüzde 23\'ünün orta üstü ve sadece yüzde 6.4\'ünün ileri düzeyde olduğu belirlendi.

Matematik testinde ise öğrencilerin 26.4\'ünün düzeyi temel altı, yüzde 33.6\'sının temel, yüzde 28.7\'sinin orta, yüzde 8.2\'sinin orta üstü ve sadece yüzde 3.1\'inin ileri düzeyde olduğu belirlendi.

Fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin 17.9\'unun düzeyi temel altı, yüzde 34.4\'ünün temel, yüzde 33.3\'ünün orta, yüzde 10.3\'ünün orta üstü ve sadece yüzde 4.1\'inin ileri düzeyde olduğu belirlendi.

Sosyal bilgiler testinde ise öğrencilerin 6.3\'ünün düzeyi temel altı, yüzde 25.7\'sinin temel, yüzde 40.9\'unun orta, yüzde 16.8\'inin orta üstü ve yüzde 10.3\'ünün ileri düzeyde olduğu belirlendi.

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