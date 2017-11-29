T24 LogoT24 Logo
Gündem

34 AKP 34 plakalı aracı için 500 bin lira istiyor!

"Nasip olursa satarız"

29 Kasım 2017 16:18

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan İlhan Dişli, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan otomobilini, ’34 AKP 34’ plakası nedeniyle 500 bin liraya satışa çıkardı. Dişli, otomobilini satın almak isteyenlerin kendisine arsa ve ev teklif ettiğini belirtti.

Dişli, ’34 AKP 34’ 2013 yılında 20 bin liraya satın aldığı 1997 model 383 bin kilometredeki LPG’li otomobilini satışa çıkardı. Otomobilinin şu anki değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğunu belirten İlhan Dişli, "Aracın kendisinden hariç plakasının değeri var. Şu an otomobilin piyasa değeri 30 bin lira. Plaka AK Parti’nin ismini anımsattığı için ülkemizde birçok taliplileri oldu. Ben de AK Parti’nin gönüllüsüyüm. İşadamları ve politikacılardan olsun çok isteyenler var. 250 bin lirayı gördü vermedim. 500 bin lira veren olursa aracı verebilirim. Bu süreçte arsa, ev veren kendi aracını vermek isteyen oldu" dedi.

İlhan Dişli otomobilinin LPG’li ve otomatik vites olduğunu ifade ederek, "Plakanın başı ve sonu da İstanbul’u temsil ettiği için ayrı bir önem taşıyor. Bu aracı aldığım kişi de aynı parti sevdasındaydı. Nasip olursa satarız. Partinin simgesini taşıyan plaka olduğu için araç tavan yaptı. Otomobili kullanırken de vatandaşlar çok ilgi gösteriyor. İstanbul’da otobanda durdurup fotoğraf çektirmek isteyenler de oldu. Bu gönül ve sevda işidir. Bu plakanın bende olmasından dolayı ayrı bir gurur duyuyorum" diye konuştu.

ETİKETLER

araçplakahaber500 bin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24