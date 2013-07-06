336 bin toplu taşıma aracı yarın trafikten çekilecek!

Engelli vatandaşların kullanımına uygun olmayan 336 bin toplumlu taşıma aracı şikâyet olması halinde yarın trafikten çekilecek.

Belediyelerin şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişebilirliğine uygun olarak dizayn etmeleri için tanınan süre yarın doluyor. Tarihte erteleme yok, yarın son gün.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hazırlanarak uygulamaya konulan 5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun Geçici 3’ncü maddesinde yer alan “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişebilirliğine uygun olması için gereken tedbirler alır. Mevcut ve özel toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir” hükmü gereği, kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 07 Temmuz 2005'den itibaren 07 Temmuz 2012 tarihine kadar mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engelliler için erişebilir olması gerekmekteydi.

Daha sonra Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararnamede yer alan hükümle “yedi yıl” ibaresi “sekiz yıl” olarak değiştirildi. Yani otobüs ve minibüslerin 07 Temmuz 2013'e kadar engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi gerektiği kanunla hükme bağlandı.

336 bin ulaşım aracı uygun değil

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) elde edilen bilgilere göre; 2011 yılı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 159 bin 355 adet ticari minibüs ile 175 bin 945 adet ticari otobüs var. Şikayetvar adlı internet sitesinin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’ndan elde ettiği güncel veriler ise şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Hali hazırda trafikte seyretmekte olan ve tadilatı araç güvenliği açısından mümkün olmayacak araçların sayısı yaklaşık 336 bin. Bu araçların 160 bini (yüzde 48) minibüs ve dolmuşlardan oluşurken 176 binini (yüzde 52) ise otobüsler oluşturuyor.

Yasaya göre; Temmuz ayında toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun olacak şekilde engelli rampası ile hizmete sunulması gerekiyor. Yarından tarihinden itibaren şikayet olması halinde engelli rampası bulunmayan toplu ulaşım araçlarının çalışma ruhsatları iptal edilecek ve bu tarihte esnafın tekrar ruhsat alması gerekecek.

Yasa şu an için sadece şehir için ulaşımı sağlayan otobüs, dolmuş ve minibüsleri ilgilendiriyor. Şehirlerarası otobüsler bu kapsama girmiyor.