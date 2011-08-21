-3300 yıllık "kartonpiyer" ÇANAKKALE (A.A) - 21.08.2011 - Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Maydos Kilise Tepesi Höyüğü ile Çamburnu mevkisindeki kazılarda, 3300 yıl öncesine ait dünyada bilinen en eski kartonpiyer uygulamasının ortaya çıktığı bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Göksel Sazcı başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülen kazıların bu yılki etabı tamamlandı. Kazı başkanı Yrd. Doç. Dr. Göksel Sazcı, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlediği bilgilendirme toplantısında, geçen yıl 2 ayrı bölgede başlatılan kazılarda bu yıl büyük mesafeler alındığını söyledi. Bu yılki çalışmaları Kilise Tepe Höyüğü ile Çamburnu mevkisinde gerçekleştirdiklerini anlatan Sazcı, ''Geçtiğimiz yıl milattan önce 1200-800 yılları arasına tarihlenen karanlık döneme ulaşmıştık. Bu dönemde yaşayan insanların en önemli özelliği evlerinin temellerinin alt sıralarını dikey taşlarla döşemesiydi. Bunlar Balkanlardan gelen Trak kavimlerine aitti. Bu kavime ait çanak, çömlek, ev temellerinin yanı sıra baş kısmı işlenmiş saç iğnesi gibi buluntulara rastladık'' dedi. Sazcı, bu yılki asıl ulaştıklarının, Homeros'un Troya'sı ile çağdaş buluntular olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Troya'da yalnızca bir sur ve sur etrafında bir ya da iki tane ev planı vardır. Merkezdeki yapılar yoktur. Nedeni ise Athena Tapınağı yapılırken bu merkezdeki idari binaların hepsinin antik bir teraslama yapılarak yıkılmasıdır. O yüzden Batı Anadolu'da asilerin, soyluların, din adamlarının, yöneticilerin yaşadığı idari binaların nasıl olduğunu bilmiyoruz. Maydos Kilise Tepesi Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan yapılar bu boşluğu dolduracak. Bu yapıların süslendiği pişmiş tuğladan yapılmış spiral motifli kabartma bezemeli, üzerinde kırmızı ve beyaz renklerde boyamaların yapıldığı yüzlerce rölyef parçaları bulduk. Günümüzden 3300 yıl öncesine ait bu rölyefler yapıların kapı ve pencere sövelerinde kullanılıyordu. Bugünkü kartonpiyer gibi tavan ile duvarın birleştiği yere denk gelen bir bezeme. Bu dünyada bilinen en eski kartonpiyer uygulaması.'' Gelecek yıllardaki kazı çalışmalarının genişletilerek devam edeceğini aktaran Sazcı, restorasyon çalışmalarının ardından tüm dünyaya Batı Anadolu'da Tunç Çağı'ndaki idari yapıların ve savunma duvarının nasıl olduğunu gösterebileceklerini bildirdi. Toplantıya, Kaymakam Bülent Uygur, Belediye Başkanı Kemal Dokuz ile ilgililer katıldı.