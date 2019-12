-330 BİN KİŞİYE DÜZENLİ ÖDEME ADANA (A.A) - 09.04.2011 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, 50 bin yaşlı, 250 bin özürlü ve 30 bin çocuk için her ay düzenli ödeme yaptıklarını belirterek, ''Bu yaptıklarımız, sosyal devlet olmanın gerekleridir'' dedi. Bakan Kavaf, ülkemizde sosyal hizmetlerin Cumhuriyet öncesine dayanan köklü bir geçmişi olduğunu bildirdi. Kavaf, 1915'te savaşlarda yakınlarını kaybetmiş çocukların korunmaları ve yetiştirilmesi amacıyla Darüleytamlar kurulduğunu, 1917'de İstanbul'da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyetinin ülkemizde birçok sosyal hizmet çalışmasını başlattığını anımsattı. Ankara'da, 1921 yılında ise Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin Mustafa Kemal Atatük'ün himayelerinde bir grup hamiyetperver devlet erkanı ve gönülü tarafından kurulduğunu vurgulayan Bakan Kavaf, bu cemiyetin zaman içinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na dönüştürüldüğünü ifade etti. Kavaf, ''Tam 90 sene önce hayırseverlerin kurduğu bir dernek olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumumuz, bugün tüm Türkiye'nin yardıma muhtaç insanlarına hizmet veren dev bir kuruluş olmuştur'' dedi. SHÇEK'in başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç içinde bulunan tüm bireylere yardım, rehberlik, bakım ve koruyucu hizmetlerini sürdürdüklerini, 50 bin yaşlı, 250 bin özürlü ve 30 bin çocuk için her ay düzenli ödeme yaptıklarını belirten Kavaf, şunları söyledi: ''Sosyal devlet olmanın en önemli gereklerinden biri yardıma ihtiyaç duyanlara sahip çıkmaktır. Bu kapsamda, şu anda 50 bin yaşlımıza evde bakım ücreti ödüyoruz. Kendi kendine bakamayan bu yaşlılarımızın öncelikle birinci derecede yakınlarına, yani kızına, oğluna, kardeşine bu ödemeyi yapıyoruz. Eğer yakını yoksa bakıcıya bu ücret ödeniyor. 250 bin engellimizin bakımı için de ailelerine her ay düzenli ödeme yapıyoruz. Yaşlı ve engellilerimiz için yaptığımız ödeme asgari ücret tutarındadır. Yaşlı ve engellinin yanı sıra yurtlarımızda barınmaları için aileleri tarafından getirilen çocuklar hepimizin yüreğini burkuyor. Biz istiyoruz ki o çocuklarımız aile ortamından kopmasın. Bu nedenle, sadece ekonomik nedenlerden dolayı çocuk kurumumuza teslim edilmek isteniyorsa biz gerekli maddi desteği evinde yapıyoruz. Bu çocukların her biri için ailelerine ayda 400 TL ödeme yapıyoruz. Şu anda, 30 bin çocuğumuz bundan faydalanıyor. Bu sayı da sürekli değişim gösteriyor.''