33 yıl yolcu taşıyan otobüs şimdi kütüphane oldu

Niğde'de 33 yıllık yolcu otobüsü, okul kütüphanesine dönüştürüldü. Öğrenciler 'otobüs kütüphane'ye yoğun ilgi gösterdi.

DHA'da yer alan habere göre, merkeze bağlı Konaklı Belde Belediyesi'ne ait 33 yıllık otobüs Konaklı Ortaokulu'na kütüphane oluşturulması için hibe edildi. 'KOP Okuyor' projesi kapsamında eski otobüs baştan aşağıya yenilerek kütüphaneye dönüştürüldü.

'Otobüs Kütüphane' öğrenciler için hizmete açıldı. Konaklı Ortaokulu Müdürü Bülent Kantaş, "Otobüsümüzü 1.5 ay gibi kısa bir süre içerisinde bu hale getirdik. İçerisinde 1800 kitap var. 6-14 yaş grubu öğrencilerimizin faydalanacak"dedi.

'KOP' projesi kapsamında yapıldı

Konaklı Belediye Başkanı MHP'li Maksut Özçelik ise kütüphaneyi öğrencilerin çok sevindiğini söyledi. Özçelik, "Konaklı ilkokul müdürümüz belediyemize gelerek KOP projesi kapsamında gezici kütüphane yapılması konusunda talepte bulundu. Biz de bunu belediye meclisinden geçirerek hepimiz uygun gördük.

Öğrencilerimiz çok sevdiler böyle faaliyetlerin devam etmesini istediler"diye konuştu.

Ortaokul öğrencileri ise daha önceden okullarda oluşturulan köşelerde kitap okuduklarını otobüste kitap okumanın daha çok zevkli olacağını söyledi.