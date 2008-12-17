33 şirket işçisinin maaşı için İş-Kur'a başvurdu

Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), İşsizlik Sigortası Fonu'nun kasım ayı itibariyle gelir gider tablosunu dün açıkladı. Buna göre, işsizlik sigortasına ilişkin yasanın uygulanmaya başladığı 1 Haziran 2000'den bu yılın kasım sonuna kadar fon, toplam 12 milyar 884.5 milyon YTL tutarında işçi ve işveren primi tahsil etti. Aynı dönemde söz konusu primlere ait 297 milyon YTL'lik de gecikme faizi tahsil edildi.Fona devlet katkısı olarak Hazine tarafından yapılan aktarmalar da 4 milyar 365 milyon YTL olarak gerçekleşti. Fonun bu dönemde elde ettiği idari para cezası gelirleri de yaklaşık 11.7 milyon YTL olarak gerçekleşti. Birikimlerini tahvil, bono gibi Hazine iç borçlanma kâğıtlarında değerlendiren fon, anılan dönemde toplam 23 milyar 371 milyon YTL faiz geliri sağladı. İadelerle birlikte fonun 30 Kasım'a kadar elde ettiği toplam gelir 40 milyar 957 milyon YTL'ye ulaştı.İşsizlik Sigortası Fonu'nun bugüne kadarki toplam harcaması ise büyük bölümü mart 2002'den itibaren başlanan işsizlik ödeneği olmak üzere toplam 3 milyar 393 milyon YTL oldu. 92.3 milyon YTL'lik Ücret Garanti Fonu payından sonra fonun net varlığı kasım sonu itibariyle 36 milyar 553 milyon YTL olarak gerçekleşti.Fonun uygulanmaya başladığı Mart 2002'den 30 Kasım'a kadar sisteme 1 milyon 395 bin 855 kişi başvuruda bulunurken 1 milyon 240 bin 576 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Mart 2002'den kasıma kadar toplamda 1 milyar 762 milyon 46 bin 890 YTL ödemede bulunuldu.