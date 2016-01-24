33 milyon sterlinlik bileti yıkadı mı?

İngiltere’de lotodan 33 milyon sterlinlik (141 milyon TL) ikramiye kazanan iki biletten birinin sahibinin bileti kot pantolonunun cebinde unutup çamaşır makinesinde yıkadığı iddia edildi.

İngiliz basını Worcester kentinde yaşayan ve isminin basına açıklanmasını istemeyen orta yaşlı kadının makinede gördüğü zarar nedeniyle kısmen parçalanmış olan bileti önce yerel loto bayisine götürdüğünü, sonra da piyango işletmecisi Camelot şirketine posta ile yolladığını açıkladı.

Times gazetesine konuşan kadın bileti pantolonun cebinde bulup üzerindeki numaraların kazanan numaralar olduğunu keşfedince büyük şok yaşadığını söyledi. Kadın, “Kızımla birlikte bileti saç kurutma makinesi kullanarak kuruttuk. Biletin üzerindeki kazanan numaralar ve 2016 yılı rahatça görülüyor ancak ne yazık ki biletin hangi gün ve ayda satın alındığı seçilemiyor” dedi.

Talihsiz kadın bileti her zaman olduğu gibi Natu ve Hansa Patel’in işlettiği Ambleside News isimli tekel bayiinden satın aldığını söyledi. Natu Patel, kadının devamlı müşterisi olduğu ve kendisinden bir çok kez loto bileti aldığını doğruladı ancak, “Çamaşır makinesinde gördüğü zarar nedeniyle biletin barkodunun okunamaz hale gelmiş olduğunu ve bu nedenle biletin büyük çekilişten önce kendi dükkanından alınmış olduğunu kanıtlamasının imkansız olduğunu” söyledi.

Yeterli kanıt toplanırsa parayı alacak

Camelot konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını ve eğer kadının gerçekten de kazanan bileti satın almış olduğu ile ilgili yeterli kanıt toplayabilirlerse 180 gün içinde ona ikramiyeyi teslim edeceklerini söyledi.

Eğer bu kadın kazanan biletin sahibi olduğunu kanıtlayamazsa ve şimdiye dek sessizliğini korumuş bir talihli de ortaya çıkmazsa 33 milyon sterlin Camelot’un desteklediği yardım derneklerine dağıtılacak.