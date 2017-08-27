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33 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) Beykoz'da bir site içerisinde 33 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı

27 Ağustos 2017 05:20

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Beykoz\'da bir site içerisinde 33 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangına müdahale etmekte güçlük çeken İtfaiye ekipleri, birbirine monte ederek vinç yardımıyla yukarı çıkarttıkları hortumla yangını söndürebildi.

Beykoz, Acarlar Mahallesi\'nde bulunan bir site içerisindeki 33 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısında saat 00.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binanın yandığını gören sitenin güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine Kavacık, Çavuşbaşı, Kadıköy ve Ümraniye\'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın çok katlı olması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Bir süre sonra araçlardaki hortumları birbirine monte ederek binadaki vinç yardımıyla hortumu yukarı çıkaran itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürebildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Çatısı yanan binanın görüntüsü
-Seyir halindeki itfaiye ekiplerinin görüntüsü
-Genel ve detaylar
 

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