33. İstanbul Film Festivali'nde bugün neler var?

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 33. Uluslararası İstanbul Film Festivali, bugün de gösterilecek filmler kadar etkinlik ve söyleşileriyle de büyük ilgi görecek.

Festivalin bugünkü programı şöyle:

Kamerasız Adam: Alan Berliner retrospektifi Çağımızın en önemli belgeselcilerinden Alan Berliner’in tüm filmleri, yedinci yılını kutlayan Documentarist’in işbirliğiyle festival kapsamında gösteriliyor. Alan Berliner, Haziran 2013 başlarında Documentarist’in konuğu olarak İstanbul’a gelmiş ve bir sinema dersi vermişti. Aynı günlerde patlayan Gezi protestoları sonucu Taksim civarındaki salonların kapanması nedeniyle yönetmenin filmlerinin festivaldeki gösterimi iptal edilmişti. Böylece ilk kez festivalde Türkiye’deki sinemaseverlere ulaşacak, ABD’nin sayılı belgesel ustalarından Berliner’in filmleri 18 Nisan Cuma, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar günü Akbank Sanat’ta izlenebilir. Yarınki gösterimler şöyle: 18.00 Şehir Baskısı 10' + Aile Albümü 60'; 20.00 Ailedeki Yabancı 60'

Cuma günü yönetmen, yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri:

Türkiye Sineması Belgeselleri bölümünden Batu Akyol’un Türkiye’de Caz filmi 11.00’da Atlas Sineması Salon 2’de film ekibinin katılımıyla;

FACE Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nda yer alan Mandalina Bahçesi filmi 11.00’da Feriye Sineması’nda filmin oyuncularından Giorgi Nakhashidze’nin katılımıyla;

FACE Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nda yer alan Sessizlerin Sesi filmi 13.30’da Nişantaşı Citylife City’s Sinemaları’nda filmin yönetmeni Maximon Monihan’ın katılımıyla;

FACE Sinemada İnsan Hakları Yarışması’nda yer alan Sesini Duyuramayanlar İçin filmi 16.00’da Atlas Sineması’nda filmin yönetmeni Jasmila Žbanić’in katılımıyla;

Altın Lale Uluslararası Yarışma’da yer alan Mutlu Yıllarımız 16.00’da Feriye Sineması’nda filmin yönetmeni Daniele Luchetti’nin katılımıyla;

Ferit Karahan’ın Türkiye Sineması Yarışma Dışı bölümündeki Cennetten Kovulmak filmi 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda film ekibinin katılımıyla;

Kazım Öz’ün Altın Lale Ulusal Yarışma’da yer alan filmi Bir Varmış Bir Yokmuş 19.00’da Atlas Sineması’nda film ekibinin katılımıyla;

Görkem Şarkan’ın Yeni Türkiye Sineması bölümündeki Nergis Hanım filmi 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda film ekibinin katılımıyla;

Türkiye Sineması Belgeseller bölümünden Özay Şahin’in Fırtına Emine filmi 19.00’da Atlas Sineması Salon 2’de film ekibinin katılımıyla;

Altın Lale Ulusal Yarışma’da yer alan Esra Saydam ve Nisan Dağ’ın yönettiği Deniz Seviyesi 21.30’da Atlas Sineması’nda film ekibinin katılımıyla;

Antidepresan bölümünden Club Sandwich 21.30’da Feriye Sineması’nda filmin yönetmeni Fernando Eimbcke’nin katılımıyla;

Dünya Festivallerinden bölümündeki Eylül filmi 21.30’da Nişantaşı Citylife City’s Sinemaları’nda filmin yönetmeni Penny Panayotopoulou’nun katılımıyla;

Aydın Orak’ın Yeni Türkiye Sineması bölümündeki Asasız Musa filmi 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda film ekibinin katılımıyla;