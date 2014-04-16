33. İstanbul Film Festivali'nde bugün neler var?

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 33. Uluslararası İstanbul Film Festivali, bugün de gösterilecek filmler kadar etkinlik ve söyleşileriyle de büyük ilgi görecek.

Festivalin bugünkü programı şöyle:

Yok bir sitemim, hayatta her şey kısmet

Yönetmen ve gazeteci Nina Maria Paschalidou’nun ikinci filmi olan Kısmet, Türkiye’de çekilen pembe dizilerin Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki kadınlar üzerindeki etkilerini inceliyor. Festival programında gösterilen bu belgeselin ardından film yönetmeni ve akademisyen Tayfun Atay’ın katılımıyla bu fenomen mercek altına alınacak. Söyleşinin moderatörlüğünü akademisyen, senaryo yazarı ve yapımcı Zehra Çelenk üstleniyor. Akbank Sanat’ta saat 15.00’de gerçekleştirilecek ve Marmara Medya Merkezi işbirliğiyle film.iksv.org’dan canlı yayınlanacak söyleşi için yer kuponları saat 10.00’dan itibaren Akbank Sanat’tan alınabilir.

Hakan Günday ‘Daha’ ve Orhan Pamuk ‘Masumiyet Müzesi’

Köprüde Buluşmalar kapsamında, sinema ve edebiyat ilişkisine odaklanan bu söyleşide, Berlin Film Festivali “Books at Berlinale” etkinliğine Türkiye'den seçilen ilk roman Daha’nın yazarı Hakan Günday ve romanın sunumunu yapan Kalem Ajans kurucusu Nermin Mollaoğlu, uyarlamalar hakkında görüş ve deneyimlerini paylaşacaklar. Yönetmen Grant Gee ve yapımcı Janine Marmot ise Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanından esinlenerek geliştirdikleri belgesel projesinden ve şehri de içeren filmlerinin yolculuğundan bahsedecekler. Panel Isabelle Fauvel’in moderatörlüğünde Akbank Sanat’ta saat 10.00’da başlayacak.

Festivallerde hayatta kalmanın yolları

Köprüde Buluşmalar kapsamındaki bu söyleşide daha önce CineMart ve Binger Filmlab gibi önemli oluşumların direktörlüğünü üstlenmiş, Berlinale Talents’ta ve Torino Filmlab’de senaryo, pitching ve adaptasyon gibi konularda eğitimler veren, Hollanda Ulusal Film Enstitüsü EYE Film Merkezi ve Sinema Müzesi yöneticisi Ido Abram, sinema öğrencilerine ve katılımcılara geliştirme aşamasındaki bir projeyle festivallerden en iyi şekilde faydalanmanın yollarını anlatacak. Kadir Has Üniversitesi’nde 15.00’te başlayacak bu sinema dersinde simultane çeviri olmayacaktır.

Belgesel sinema yapmak

“Türkiye’de Sinemada Neler Oluyor” söyleşilerinin sonuncusu “Belgesel Sinema Yapmak” Emel Çelebi ve Güliz Sağlam’ın katılımıyla İstanbul Modern’de 16.00’da yapılacak. “Ayastefanos Anıtı’nın Yıkılışı”nı politik bir belgesel olarak kabul edersek, Manaki Kardeşler’in kısa filmleriyle birlikte Türk sinemasının ilk filmleri belgesellerdir diyebiliriz. Türkiye’de 100 yıllık belgesel sinema geleneği günümüzde kriz zamanlarının ve çağdaş film çekim imkânlarının artışıyla bambaşka bir aşamaya geçmiş gibi olsa da özü hep aynı kaldı: Gerçeği yakalamak.

Bugün yönetmen, yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri:

· Yeni Bir Bakış bölümünden Japon Köpeği 11.00’da Atlas Sineması’nda filmin yönetmeni Tudor Cristian Jurgui’nin katılımıyla;

· FACE Sinemada İnsan Hakları Yarışması’ndaki Çul Çaput 13.30’da Atlas Sineması’nda filmin Altın Lale ödüllü yönetmeni Ahmad Abdalla’nın katılımıyla;

· Ozan Adam’ın Yeni Türkiye Sineması bölümündeki Körler - Jaluziler İçin filmi 13.30’da Atlas Sineması Salon 2’de film ekibinin katılımıyla;

· Türkiye Sineması Yarışma Dışı bölümünden Atıl İnaç’ın Daire filmi 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda film ekibinin katılımıyla;

· Altın Lale Ulusal Yarışma’dan Hüseyin Karabey’in Sesime Gel filmi 19.00’da Atlas Sineması’nda film ekibinin katılımıyla;

· Altın Lale Uluslararası Yarışma’da yer alan Körlük filmi 19.00’da Feriye Sineması’nda filmi yönetmeni Eskil Vogt’un katılımıyla;

· Türkiye Sineması Belgeseller bölümünden Emel Çelebi’nin Külkedisi Değiliz! filmi 19.00’da Atlas Sineması Salon 2’de film ekibinin katılımıyla;

· Altın Lale Ulusal Yarışma’dan Melisa Önel’in Kumun Tadı filmi 21.30’da Atlas Sineması’nda film ekibinin katılımıyla;

· Dünya Festivallerinden bölümündeki İçimizdeki Düşman filmi 21.30’da Feriye Sineması’nda filmin yönetmeni Yorgos Tsemberopoulos’un katılımıyla;

· Nerdesin Aşkım bölümünde yer alan Hitchcockvari gerilim Göldeki Yabancı 21.30’da Nişantaşı Citylife City’s Sinemaları’nda filmin oyuncularından Christophe Paou’nun katılımıyla;

· NTV Belgesel Kuşağı’ndan Kısmet filmi 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda filmin yönetmeni Nina Maria Pashalidou’nun katılımıyla;

· Türkiye Sineması Belgeseller bölümünden Devrim Akkaya’nın Diyar filmi 21.30’da Atlas Sineması Salon 2’de film ekibinin katılımıyla gösterilecek.