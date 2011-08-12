-33 ilin ihracatı ithalatından fazla İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Türkiye'de yılın ilk yarısında ithalat ve ihracat yapan 80 ilden 33 ilin ihracatı ithalatının üzerinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın ilk 6 ayına ait verilerinden derlenen bilgiye göre, ithalatçı 52 bin 90 firma, Ocak-Haziran 2001 döneminde 119 milyar 610 milyon 247 dolar ithalat yaptı. Buna karşın ihracatçı 43 bin 241 firma, aynı dönem içinde 65 milyar 632 milyon 64 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Tunceli dışında ihracat ve ithalat yapan 80 ilden 47 il ihracatından daha fazla ithalat gerçekleştirirken, ancak 33 ilin ihracatı ithalatını geçebildi. Buna göre, Afyon, Antalya, Aydın, Bingöl, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İçel, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Aksaray, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan ve Iğdır'ın ihracatı ithalatını aştı. Bu iller arasında Şırnak 5 milyon 276 bin dolarlık ithalatının 83 katı değerinde 438 milyon 185 bin dolar ihracat ile en fazla artıya geçen şehir oldu. -5 büyükşehirin ithalat ihracat rakamları- Büyükşehirler içinde İstanbul, Ocak-Haziran döneminde 61 milyar 894 milyon 500 bin dolarlık ithalatına karşı 29 milyar 618 milyon 689 bin dolar ile ithalatının yaklaşık yarısı kadar ihracat yapan il oldu. Ankara ise 12 milyar 819 milyon 859 bin dolarlık ithalatına karşı 3 milyar 24 milyon 842 bin dolarlık ihracat yaparak, ihracatının 4 katından fazla ithalat yaptı. Bursa 6 milyar 319 milyon 714 bin dolarlık ithalatına karşı 6 milyar 68 milyon 895 bin dolarlık ihracat yaparak ithalatına yakın bir ihracat gerçekleştirdi. İzmir 5 milyar 306 milyon 662 bin dolarlık ithalatına karşı 3 milyar 914 milyon 852 bin dolar, Kocaeli ise 15 milyar 98 milyon 245 bin dolarlık ithalatına karşı 6 milyar 574 milyon 876 bin dolarlık ihracata imza attı.