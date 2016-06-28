33 gündür kayıp olan Hurşit Külter'in ağabeyi: Devlet "Uçan kuştan haberimiz var" diyor kardeşim nerede?

Görgü tanıklarının iddiasına göre 27 Mayıs'ta gözaltına alınan ve 33 gündür kayıp olan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter'in ağabeyi Kamil Külter, “Toptepe köyü yakınlarında çadırdayız. Hergün Şırnak’a bakıp ‘Hurşit sağ mı, işkencede mi, şimdi acaba ne halde?’ diye düşünüyoruz. Devlet ‘uçan kuştan haberimiz var’ diyor. Kardeşim nerede?" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Selin Görgüner'e konuşan Kamil Külter, "Hurşit bu ülkenin vatandaşı. Onun can güvenliğini sağlamak, onu bulmak devletin görevi, mecburiyeti. ‘Bizde değil’ diyorlarla BÖF hesabını kim kullanıyor, bulsunlar açıklasınlar. Annem hergün ağlıyor, gözünün yaşı dinmiyor, kahroluyor. Babaannem, ‘Hurşit’i göreyim öyle öleyim’ diyordu. Hurşit’i göremeden öldü” dedi.

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ailecek Şırnak’ın yakınlarında Toptepe köyüne sığındıklarını ve çadırlarda kaldıklarını belirten Kamil Külter, kardeşinin “evimi, şehrimi terk edemem” diyerek Şırnak’ta kaldığını belirtti. Külter, “Hurşit 27 mayıs sabahı ‘dardayım, gözaltına alınıyorum’ diye mesaj attı bir daha kendisinden bir haber alamadık. Sonra BÖF adlı twitter hesabından Hurşit’in gözaltına alındığı, kanalizasyonda öldürüldüğü yönünde paylaşımlar yapıldı. Valilik 2 gün sonra ‘gözaltında değil’ diye açıklama yaptı. Bizde değil diyorlarsa BÖF hesabını kim kullanıyor, bulsunlar açıklasınlar. Hoşlarına gitmeyecek 2 kelime edeni, 2 cümle yazanı bulup gözaltına alıyorlar. Bu hesabı kim kullanıyor tespit edilsin. DBP, legal bir parti. Hurşit legal siyaset yapıyordu” dedi.

"Sağ mı işkencede mi?"

1 aylık sürecte çalmadık kapı bırakmadıkların, AİHM’e, BM’ye kadar başvurduklarını, kardeşinin akibetine ilişkin bir yanıt alamadıklarını anlatan Külter, hergün gelecek iyi bir haberi beklediklerini vurguladı. Külter, “çaresizlik çok kötü. Bulunduğumuz yerden Şırnak görünüyor. Hergün Şırnak’a bakıyoruz, Hurşit’ten gelecek haberi bekliyoruz. ‘Hurşit sağ mı, işkencede mi, şimdi acaba ne halde?’ diye düşünüyoruz. 1 ayı geçti daha tatmin edici bir cevap alamadık. Müfettiş göndermişler avukatlar ‘biz de ailesiyle birlikte incelemeye katılalım’ deyince izin vermediler. 90’larda bölgede 17 bin faili meçhul yaşandı. Aslında faili meçhul, akibeti bilinmez deyip üstünü örtüyorlar. Fail bellidir” dedi.

"Annemin gözyaşı dinmedi kahroluyor"

Anne Kerime Külter’in büyük acı yaşadığını vurgulayan Külter, “Annem belinden ameliyat olmuştu, rahatsızdı. Annem hergün ağlıyor, gözünün yaşı dinmiyor, çok acı çekiyor, Hurşit’ten hiçbir haber alamamak onu kahrediyor. 1 ayda çöktü. Bir anne için ne zor şey düşünün. Bir aydır bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz ancak bu Hurşit’i bulmaya yetmiyor. Ege’de, Karadeniz’de, Trakya’daki anneler de sesini çıkarsın. Hurşit onların da oğlu olabilirdi” dedi.

Babaannem ‘Hurşit göreyim öyle öleyim’ diyerek öldü

Babaanneleri 77 yaşındaki Gule Külter’in kardeşinden gelecek haberi beklerken öldüğünü ifade eden Külter, “Babaannemin tansiyon dışında bir sağlık sorunu yoktu. Dereboyu köyünde amcalarımın yanında kalıyordu. Bize annem kadar annelik yaptı. Torunlarına, özellikle Hurşit’e çok düşkündü. Biz onun gözünde çocuk gibiydik hala. Hurşit’e çok üzülüyordu. Hergün telefonda Hurşit’i soruyor, ‘Hurşit’i göreyelim öyle öleyim’ diyordu. Maalesef geçtiğimiz günlerde kaybettik. Hurşit’i göremeden öldü. Burada Toptepe köyünde defnettik” diye konuştu.

33 günde ne oldu?

DBP Şırnak İl Yönetisi Hurşit Külter, 27 Mayıs sabahı ailesine gözaltına alındığına dair mesaj göndererek “hakkınızı helal edin” diye yazdı. Aynı gün özel harekatçılar tarafından kullanıldığı düşünülen “BÖF” adlı Twitter hesabından, Hurşit Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşıldı ardından bu paylaşım geri çekilerek hesap bir süre askıya alındı. Avukatların başurularının ardından günler sonra açıklama yapan Şırnak Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Külter’in gözaltında olmadığını savundu. HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, konuyu TBMM gündemine taşırken, HDP yöneticileri İçişleri Bakanlığı ve yetkililerle temaslarda bulundu ancak bir sonuç alınamadı. Avukatlar ve İHD Külten’in akibetinin açıklanması için AİHM ve BM’ye başvurdu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Külter’in kaybolmasından 28 gün sonra bir mülkiye müfettişinin Külter’in akibetini araştırmak Şırnak’a gittiğini açıkladı.