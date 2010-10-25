'33 eri öldüren Almanya'da yaşıyor'

T24 - PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan, 1993 yılında Bingöl-Elazığ karayolunda 33 askerin şehit edildiği olayda PKK’lı grubun başındaki ikinci ismin halen Almanya’da yaşadığını söyledi.
Banu Güven’le Artı’ya konuşan Aygan, JİTEM ve faili meçhullerle ilgili Türkiye’den gelen soruları da anlattı.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:
'O komutan yaşıyor'
Aygan, 33 eskerin şehit edildiği olayda, PKK'lı grubun ikinci komutanının Almanya'da olduğunu söyledi.
Sorgu listesindeki faili meçhuller:
1- Mehmet Salih Dönen
2- Mehmet Sayim Dönen
3- Murat Aslan
4- Hasan Ergül
5- Mehmet Emin Kaynar
6- İzzettin Acet
7- Ercan Başer
8- İhsan Haran
9- İdris Yıldırım
10- Abdulkadir Çelikbilek
11- Vedat Aydın
12- Behzat Özkan
13- Bahattin Turan
14- Nevzat Kelekçi
15- Hafzi Ekinci
16- Mustafa Ata
17- Fahriye Mahmut
18- Mahmut Mahmut
19- Veysi Tekin
20- Fevzi Erkal
21- Lütfü Uyar
22- Mehmet Nacar
23- Mehmet Güngör
24- Zübeyir Uygun
25- Mustafa Uygun
26- Sıddık Uygun
27- Mehmet Şeyhmus Akıncı
28- Mehmet Saydın
29- Mehmet Şah İkincisoy
30- Servet Aslan
31- Şemsettin Tek
32- Sıdık Etyemez
33- Sabahattin Latifeci
34- Nizamettin Ece
35- Abdulkadir Zogurlu
36- Talat Ayyıldız
37- Zahit Turan
38- Ferdi Özgen
39- Orhan Cingöz
40- Mehmet Bektaş
41- Şerif Avşar
42- Musa Toprak
43- Mehmet Şen
44- Metin Can
45- Hasan Kaya
46- Mehmet Sincar
47- Hakki Kaya
48- Fethi Yıldırım
49- Turgut Yemsoy
50- Dr.Recai Aydın
51- Ali Tekdağ
52- Seyithan Ulumaskan
53- Sadık Ulumaskan
54- Edip Aksoy
55- Muhsin Gül
56- Mehmet Kılıç
NOT: Listedeki bazı isimlerin dava konusu olmadığını belirten Aygan, hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle ayrıntılı bilgi vermedi.
6, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde, Diyarbakır’daki savcıların gönderdiği sorulara yanıt veren PKK ve JİTEM itirafçısı Abdülkadir Aygan, bu soruları ve anlatıklarını Banu Güven’le Artı’da açıkladı.
JİTEM faaliyetleri ve faili meçhul cinayetlerle ilgili Türkiye’den giden sorular kapsamında İsveç’te 3 kez ifade veren Aygan, 1993’te Bingöl’de 33 askerin şehit edilmesi olayıyla ilgili de ilk kez bir isim açıkladı.
Aygan, askerlerin katledilmesiyle ilgili suçlanan Şemdin Sakık’ın bu konuda beraat ettiğini hatırlatarak, emrin ve eylem sonrası tebriğin Abdullah Öcalan’dan geldiğini söyledi.
Saldırıyı düzenleyen grubun birinci komutanının şu an hayatta olmadığını belirten Aygan, "Halk arasında Miro ya da Yılmaz olarak bilinen ikinci komutan ise; soyadı Kaya olan kişi, şu an Almanya’da yaşıyor. Ya cezaevinde ya da dışarıda" şeklinde konuştu.
Bu eylemin, barış ortamını baltalamak için JİTEM-PKK işbirliğiyle gerçekleştirildiği söyleyen Aygan, bir JİTEM komutanın suikastle öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan hakkındaki sözlerini de şöyle aktardı.
57 SORU VE DİĞERLERİ
Aygan, 23 Ekim’de yapılan ve bugün Artı’da yayınlanan röportajda, 6 Ekim’de 6-7 saat, 20 Ekim’de 7 saat, 21 Ekim’de de 3 saat savcı ve gizli polise ifade verdiğini söyledi.
Türkiye’deki davaları basından takip ettiğini belirten Aygan, "Bunların dışında, ele alınmayan konularda da sorular soruldu. Bunlar arasında faiili meçhuller de var. Gaffar Okkan, Musa Anter , 33 asker olayları; Mardin Alay Komutanı Rıdvan Özden albayın vurulması, Bahtiyar Aydın, Tunceli Alay Komuta’nın olayı... Hepsini genel çerçevede ele aldım ve görüşümü savcılığa gönderdim" dedi.
Kendisine 57 civarında isim ve soru yöneltildiğini, sorıulmasa da bilgisi dahilinde olan şeyler hakkında da konuştuğunu belirten Aygan, bunların yaklaşık 30 sayfa tuttuğunu söyledi.
'CAN GÜVENLİĞİMİ SAĞLAYAMAZLAR'
Türkiye tarafından iadesinin istendiğini belirten Aygan, "Böylelikle bu konularda faydalı olacağım zannedilmesin. Türkiye’de hiç kimse benim korunacağıma dair garanti veremez. Yargı içerisinde, güvenlik kuvvetleri içerisinde hatta cezaevlerinde değişik şeyler yaşanıyor. Bunların Ergenekon ve JİTEM’le bağlantıları var" dedi.
'JİTEM’İ DAĞITTILAR'
"Oraya getirilmem halinde bir şekilde susturulacaktım" diyen Aygan, JİTEM korkusu yaşayıp yaşamadığıyla ilgili de, "Susurluk olayından sonra deşifre olduklarını gördüler ve başka yollara başvurdular. Hatta Susurluk’tan önce ismini Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı olarak değiştirdiler. Susurluk’tan sonra da personeli dağıttılar, başka birliklere kaydırdılar..." şeklinde konuştu.
'YEŞİL YAŞAMIYOR'
Emekli albay Arif Doğan’ın iddialarını yalanlayan ve "Bana göre yeşil yaşamıyor" diyen Aygan, "Size sadece faili meçhuller mi soruldu. İşkenceye tanık olduğunuzu daha önce de açıklamıştınız. Onlar da soruldu mu ve kaç işkenceye tanıklık ettiniz?" sorusuna da şu yanıt verdi:
"Bunu lütfen Genelkurmay’a sorun. Jandarma Genel Komutanlığı’nda İstihbarat Başkanı daha iyi bilir... Ben yeri geldi tercümanlık yaptım ve canlı şahitlerim var: Talabani, Barzani yaşıyor onlar bilir.
...Ben sivil memurdum. Devlet, bizi PKK ile olan geçmişimizden dolayı danışman gibi işe aldı. Pis ilişkilerin olduğu bir yere gelmişsin ve tabi ki bazı şeylere tanık olacaksın. Ben suç ortağı değilim demiyorum. Ama sivil memur olarak girdim. PKK’dan yani bir yanlıştan kaçarkan başka bir yanlışın içine girdim. İşkence için girmedim, kendimi korumak için girdim."