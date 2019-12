'33 eri öldüren Almanya'da yaşıyor'

T24 - PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan, 1993 yılında Bingöl-Elazığ karayolunda 33 askerin şehit edildiği olayda PKK’lı grubun başındaki ikinci ismin halen Almanya’da yaşadığını söyledi.



Banu Güven’le Artı’ya konuşan Aygan, JİTEM ve faili meçhullerle ilgili Türkiye’den gelen soruları da anlattı.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:





'O komutan yaşıyor'



Aygan, 33 eskerin şehit edildiği olayda, PKK'lı grubun ikinci komutanının Almanya'da olduğunu söyledi.



Sorgu listesindeki faili meçhuller:



1- Mehmet Salih Dönen

2- Mehmet Sayim Dönen

3- Murat Aslan

4- Hasan Ergül

5- Mehmet Emin Kaynar

6- İzzettin Acet

7- Ercan Başer

8- İhsan Haran

9- İdris Yıldırım

10- Abdulkadir Çelikbilek

11- Vedat Aydın

12- Behzat Özkan

13- Bahattin Turan

14- Nevzat Kelekçi

15- Hafzi Ekinci

16- Mustafa Ata

17- Fahriye Mahmut

18- Mahmut Mahmut

19- Veysi Tekin

20- Fevzi Erkal

21- Lütfü Uyar

22- Mehmet Nacar

23- Mehmet Güngör

24- Zübeyir Uygun

25- Mustafa Uygun

26- Sıddık Uygun

27- Mehmet Şeyhmus Akıncı

28- Mehmet Saydın

29- Mehmet Şah İkincisoy

30- Servet Aslan

31- Şemsettin Tek

32- Sıdık Etyemez

33- Sabahattin Latifeci

34- Nizamettin Ece

35- Abdulkadir Zogurlu

36- Talat Ayyıldız

37- Zahit Turan

38- Ferdi Özgen

39- Orhan Cingöz

40- Mehmet Bektaş

41- Şerif Avşar

42- Musa Toprak

43- Mehmet Şen

44- Metin Can

45- Hasan Kaya

46- Mehmet Sincar

47- Hakki Kaya

48- Fethi Yıldırım

49- Turgut Yemsoy

50- Dr.Recai Aydın

51- Ali Tekdağ

52- Seyithan Ulumaskan

53- Sadık Ulumaskan

54- Edip Aksoy

55- Muhsin Gül

56- Mehmet Kılıç



NOT: Listedeki bazı isimlerin dava konusu olmadığını belirten Aygan, hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle ayrıntılı bilgi vermedi.



6, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde, Diyarbakır’daki savcıların gönderdiği sorulara yanıt veren PKK ve JİTEM itirafçısı Abdülkadir Aygan, bu soruları ve anlatıklarını Banu Güven’le Artı’da açıkladı.

JİTEM faaliyetleri ve faili meçhul cinayetlerle ilgili Türkiye’den giden sorular kapsamında İsveç’te 3 kez ifade veren Aygan, 1993’te Bingöl’de 33 askerin şehit edilmesi olayıyla ilgili de ilk kez bir isim açıkladı.



Aygan, askerlerin katledilmesiyle ilgili suçlanan Şemdin Sakık’ın bu konuda beraat ettiğini hatırlatarak, emrin ve eylem sonrası tebriğin Abdullah Öcalan’dan geldiğini söyledi.



Saldırıyı düzenleyen grubun birinci komutanının şu an hayatta olmadığını belirten Aygan, "Halk arasında Miro ya da Yılmaz olarak bilinen ikinci komutan ise; soyadı Kaya olan kişi, şu an Almanya’da yaşıyor. Ya cezaevinde ya da dışarıda" şeklinde konuştu.



Bu eylemin, barış ortamını baltalamak için JİTEM-PKK işbirliğiyle gerçekleştirildiği söyleyen Aygan, bir JİTEM komutanın suikastle öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan hakkındaki sözlerini de şöyle aktardı.





57 SORU VE DİĞERLERİ



Aygan, 23 Ekim’de yapılan ve bugün Artı’da yayınlanan röportajda, 6 Ekim’de 6-7 saat, 20 Ekim’de 7 saat, 21 Ekim’de de 3 saat savcı ve gizli polise ifade verdiğini söyledi.



Türkiye’deki davaları basından takip ettiğini belirten Aygan, "Bunların dışında, ele alınmayan konularda da sorular soruldu. Bunlar arasında faiili meçhuller de var. Gaffar Okkan, Musa Anter , 33 asker olayları; Mardin Alay Komutanı Rıdvan Özden albayın vurulması, Bahtiyar Aydın, Tunceli Alay Komuta’nın olayı... Hepsini genel çerçevede ele aldım ve görüşümü savcılığa gönderdim" dedi.



Kendisine 57 civarında isim ve soru yöneltildiğini, sorıulmasa da bilgisi dahilinde olan şeyler hakkında da konuştuğunu belirten Aygan, bunların yaklaşık 30 sayfa tuttuğunu söyledi.





'CAN GÜVENLİĞİMİ SAĞLAYAMAZLAR'



Türkiye tarafından iadesinin istendiğini belirten Aygan, "Böylelikle bu konularda faydalı olacağım zannedilmesin. Türkiye’de hiç kimse benim korunacağıma dair garanti veremez. Yargı içerisinde, güvenlik kuvvetleri içerisinde hatta cezaevlerinde değişik şeyler yaşanıyor. Bunların Ergenekon ve JİTEM’le bağlantıları var" dedi.





'JİTEM’İ DAĞITTILAR'



"Oraya getirilmem halinde bir şekilde susturulacaktım" diyen Aygan, JİTEM korkusu yaşayıp yaşamadığıyla ilgili de, "Susurluk olayından sonra deşifre olduklarını gördüler ve başka yollara başvurdular. Hatta Susurluk’tan önce ismini Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı olarak değiştirdiler. Susurluk’tan sonra da personeli dağıttılar, başka birliklere kaydırdılar..." şeklinde konuştu.





'YEŞİL YAŞAMIYOR'



Emekli albay Arif Doğan’ın iddialarını yalanlayan ve "Bana göre yeşil yaşamıyor" diyen Aygan, "Size sadece faili meçhuller mi soruldu. İşkenceye tanık olduğunuzu daha önce de açıklamıştınız. Onlar da soruldu mu ve kaç işkenceye tanıklık ettiniz?" sorusuna da şu yanıt verdi:



"Bunu lütfen Genelkurmay’a sorun. Jandarma Genel Komutanlığı’nda İstihbarat Başkanı daha iyi bilir... Ben yeri geldi tercümanlık yaptım ve canlı şahitlerim var: Talabani, Barzani yaşıyor onlar bilir.



...Ben sivil memurdum. Devlet, bizi PKK ile olan geçmişimizden dolayı danışman gibi işe aldı. Pis ilişkilerin olduğu bir yere gelmişsin ve tabi ki bazı şeylere tanık olacaksın. Ben suç ortağı değilim demiyorum. Ama sivil memur olarak girdim. PKK’dan yani bir yanlıştan kaçarkan başka bir yanlışın içine girdim. İşkence için girmedim, kendimi korumak için girdim."