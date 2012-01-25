T24 LogoT24 Logo
Yaşam

33 bin yıllık dost!

Köpeklerin koyun, inek ve keçi gibi diğer hayvanlardan çok daha önce evcilleştirildiği ve 33 bin yıldır insanlara arkadaşlık ettiği ortaya çıktı.

25 Ocak 2012 02:00


T24 - Köpeklerin koyun, inek ve keçi gibi diğer hayvanlardan çok daha önce evcilleştirildiği ve 33 bin yıldır insanlara arkadaşlık ettiği ortaya çıktı.

33 bin yıllık dost!Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Sibirya ve Belçika’da yapılan kazılarda her biri 33 bin yıl öncesine ait bir çift köpek kafatası bulundu.

Bulunan kafataslarının kurt gibi vahşi hayvanlara oranla daha kısa burunları ve daha geniş çeneleri olduğunu belirleyen bilimadamları, kafataslarının tam yaşını bulabilmek için karbon testi uyguladı. Biliminsanları , kısa burun, geniş çene ve kalabalık diş yapısı gibi morfolojik özelliklere dayanarak bulunan kafataslarının insanlar tarafından evcilleştirilmiş köpeklere ait olduğuna hükmetti.

İlk insanların, et, süt ve yünleri için önce koyun, inek ve keçi gibi hayvanları evcilleştirdiği sanılıyordu.  Bilim insanları, vahşi doğaya karşı korunma ihtiyacı içindeki ilk insanın sanılanın aksine önce köpekle dostluk kurduğunu ileri sürdü.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24