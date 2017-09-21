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32 kilo esrarı 'Radar' buldu

ADANA, (DHA) - ADANA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitimli köpek, 'Radar' ile birlikte yaptığı operasyonda 32 kilo 896 gram kubar esrar, 123 kök hintkeneviri ele geçirdi

21 Eylül 2017 16:23

ADANA, (DHA) - ADANA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitimli köpek, \'Radar\' ile birlikte yaptığı operasyonda 32 kilo 896 gram kubar esrar, 123 kök hintkeneviri ele geçirdi.
İhbar üzerine Kozan İlçesi\'ne bağlı Gedikli Mahallesi\'nde bir eve ve ormanlık alana operasyon düzenleyen jandarma, eğitimli köpek, \'Radar\' ile arama yaptı. Evde yapılan aramada 32 kilo 896 gram kubar esrar, ormanlık alanda ise 123 kök hintkeneviri ele geçirildi. Jandarma Y.A.\'yı şüpheli olarak gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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