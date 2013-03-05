32. İstanbul Film Festivali etkinlik programı açıklandı

İKSV tarafından Akbank sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliğin programı, İstanbul Film Festivali Direktörü Azize Tan tarafından Martı İstanbul Otel'de düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, bu yılki tanıtım afişlerinde grafik sanatçısı ve İKSV Kurumsal Kimlik Danışmanı Bülent Erkmen'in tasarımlarının yer aldığını söyledi. Taner, festival afişinin Nuri Bilge Ceylan'ın “Uykusuz Gece” adlı fotoğrafı ve yönetmenin el yazısı ile Bülent Erkmen'in tasarımından oluştuğunu ekledi.

29 Mart 2013 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki törenle başlayacak olan festivalin açılış filmi Pedro Almodovar'ın imzalı '' I'm So Excited / Aklımı Oynatacağım'' olacak.

Festival programında "Kadın Hikâyeleri" başlıklı yeni bir bölüm var. Ernest Hemingway’ın torunu Dree Hemingway’ın rol aldığı ‘Starlet / Genç Yıldız’, Sally Potter’in yönettiği ‘Ginger and Rosa / Ginger ve Rosa’ ve Cannes’dan ödülle dönen ‘Our Children / Çocuklarım’ bu bölümde gösterilecek filmler arasında yer alıyor.

Sinemaseverlere 20'nin üzerinde kategoride 200'ü aşkın filmin sunulacağı festival kapsamında, usta sinemacıların katılacağı söyleşiler, atölye çalışmaları ve sinema dersleri de yer alacak. 2012 ve 2013'ün en iyi filmlerinin yanısıra unutulmaz sinema klasiklerine, usta yönetmenlerin başyapıtlarından, Berlin Film Festivali'nde prömiyeri yapılan filmlere, ''Altın Lale'' ve ''Face'' yarışmalarından, belgeseller ve çocuk filmlerine uzanan bir seçkide izleyiciyle buluşacak. ''Uluslararası Yarışma'' bölümünde ise ''Altın Lale'' ödülü için, sanat ve sanatçı temasını işleyen ya da bir edebiyat eserinden uyarlanan 12 film yarışacak.

150 bine ulaşan takipçisiyle Türkiye'nin en büyük sinema etkinliği olan İstanbul Film Festivali, 14 Nisan 2013 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek kapanış ve ödül töreni ile sona erecek.

Sinemaseverlerin merakla beklediği festivalde bu yıl, ''Onur Ödülü'', 32. İstanbul Film Festivali Jüri Başkanı Avusturyalı yönetmen Peter Weir’e takdim edilecek.