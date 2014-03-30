32 ilde oy verme işlemi sona erdi

Yerel seçimler için 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi sona erdi. YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'teki seçmenler saat 07.00'den itibaren oy vermeye başlamıştı.

Bu illerdeki seçmenlerin oy verme işlemi saat 16.00'da sona erdi. Oy verme saati dolduğu sırada sandık başında bulunan vatandaşlar sandık kurulu başkanlarınca tespit edilerek, oy kullanmaları sağlanacak.

Bu illerin dışında kalan Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.