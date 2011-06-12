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Politika

32 İLDE OY VERME BİTTİ ANKARA (A.A)

12 Haziran 2011 19:11

-32 İLDE OY VERME BİTTİ ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - 24. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin oy verme işlemi doğudaki 32 ilde saat 16.00'da sona erdi.     Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işleminin 07.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar vermişti. Bu illerde saat 16.00 olmasına rağmen sandık başlarında oy vermek için bekleyen vatandaşlar varsa bunlar sandık kurulu başkanları tarafından sayılarak tespit edilecek. Bu vatandaşlar da oylarını kullanacak. Ancak saat 16.00'den sonra gelenler oy kullanamayacak. Batıdaki 49 ilde ise oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek. Bu arada, YSK'nın daha önceki kararı doğrultusunda dün saat 18.00'de başlayan her türlü yayın yasağı da saat 21.00'e kadar devam edecek. 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK'nın bildirileri yayınlanabilecek. Yayın yasağı, YSK'nın kararıyla daha erken bir saatte de kaldırılabilecek.

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