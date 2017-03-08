32 ilde 'FETÖ' operasyonu; 142 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 32 ilde 'Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgütün imamları olduğu ileri sürülen 46 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 38 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında toplam 142 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan, zanlıların, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tolga Yanık'ın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından 'FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüt yapılanmasında terör örgütünün il, ilçe, bölge, ünite imamları, talebe mesulü bölge muhasebecisi, eyalet mesulü, sohbet hocaları olduğu ileri sürülen 100 kişi belirlendi. Bu kişiler hakkında 'Örgütün il yöneticiliğini yapmak, örgüte üye olmak, örgüte finans sağlamak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Yakalama kararının ardından da 23 Şubat'ta Konya merkezli 32 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 46 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 38 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Adana merkezli 7 ilde 'FETÖ' operasyonu: 23 gözaltı

DHA'dan Gökhan Keskinci'nin haberine göre, Adana'da 'Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) yönelik operasyonda emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında örgütlü bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Kayseri, Osmaniye, Antalya ve Hatay'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise gün içinde Adana getirileceği belirtildi.

Eskişehir'de 15 kişi tutuklandı

Eskişehir'de 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 emniyet mensubundan 14'ü ile 1 emekli jandarma astsubay, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 1'i savcılık tarafından, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 15 şüpheli Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.