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32. Gün'de büyük kavga

Birand ve Rıdvan Akar’ın hazırladığı program, Cumhuriyet ve Vakit yazarının kavgası nedeniyle yarım kaldı. VİDEO

22 Mayıs 2009 03:00

Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar’ın hazırladıkları 32.Gün programı, Cumhuriyet gazetesi yazarları Ümit Zileli ve Mehmet Faraç ile Vakit yazarı Serdar Arseven arasındaki büyük tartışmaya sahne oldu.

32. Gün'de kavga- VİDEO

Yaşamını kaybeden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr.Türkan Saylan’ın vefatının öncesinde ve sonrasında yaşanan tartışmaları gündeme getirmek için Cumhuriyet ve Vakit gazeteleri yazarlarının stüdyoya davet edildiği programda tansiyon bir anda gerildi, yazarlar birbirlerine çok ağır ithamlarda bulundu.

Tartışma, reklam arasında da artarak devam edince, 32. Gün programı tarihinde ilk kez yarıda kaldı.

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