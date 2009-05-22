32. Gün'de büyük kavga

Yaşamını kaybeden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr.Türkan Saylan’ın vefatının öncesinde ve sonrasında yaşanan tartışmaları gündeme getirmek için Cumhuriyet ve Vakit gazeteleri yazarlarının stüdyoya davet edildiği programda tansiyon bir anda gerildi, yazarlar birbirlerine çok ağır ithamlarda bulundu.Tartışma, reklam arasında da artarak devam edince, 32. Gün programı tarihinde ilk kez yarıda kaldı.