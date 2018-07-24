32 bin meslek lisesi mezununun 20 bini işsiz; İŞKUR ve KPSS aracılığıyla iş bulanların oranı yüzde 11,07

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, meslek lisesi mezunlarının iş bulma yöntemlerine ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre, meslek lisesi mezunu 32 bin 734 kişiden 20 bine yakını işsiz. Mezunlarının büyük bölümü 'tanıdık vasıtasıyla' iş bulurken İŞKUR ve KPSS aracılığıyla iş bulanların oranı yüzde 11,07’de kaldı.

İhtiyaç yok

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre MEB’in, meslek lisesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş bulma yöntemlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın bulgularına göre mesleki ve teknik eğitim veren liselerden mezun olan 32 bin 734 kişiden 20 bine yakınının işsiz olduğu belirtildi. İşsizliğe gerekçe olarak sektörde bu kademede mesleki eğitim almış kişilere ihtiyaç duyulmaması gösterildi. Bakanlığın, sanayinin kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla başlattığı, 'Meslek liselerinin özel sektöre devri projesine karşın sektör, mesleki eğitim alan kişilere ihtiyaç duymadığı görüldü.

Mesleki becerileri yetersiz

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün çalışmasında, işyerlerinde meslek lisesi mezunu çalıştırmayan işletmelere, bu okullardan mezun olanları tercih etmeme nedenleri soruldu. 2 bin 853 işletme sahibinden yüzde 24,69’u, ''Mesleki eğitim almış personele ihtiyacım yok” yanıtını verdi. Meslek lisesi mezunlarının mesleki becerilerinin yetersiz olduğunu düşünen işletmecilerin oranı ise yüzde 12,57 olurken yüzde 10,21 “Fazla ücret istiyorlar” dedi.

Protokoller etkisiz

MEB’in, meslek lisesi mezunlarının istihdamına ilişkin sanayi ve meslek odalarıyla imzaladığı protokollerin henüz sonuç vermediği görülürken, işverenler, işletmelerinin eleman ihtiyacını kendilerine bireysel başvuru yapanlar arasından karşıladığını bildirdi.

Rapora göre İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen meslek lisesi mezunlarının oranı yüzde 12,94’te kaldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün, İŞKUR aracılığıyla iş bulan meslek lisesi mezunu sayısının azlığına ilişkin bir araştırma yapacağı belirtildi.