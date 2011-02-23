31 yıl sonra Cemil Kırbayır için ilk soruşturma

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Üskül, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan ''Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolması olayından hareketle gözaltında iken kayboldukları iddia edilen kişilerin akıbetinin araştırılması'' alt komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.Bu çerçevede, 15 Şubat günü; 8 Ekim 1980 tarihinde Kars'ta gözaltında iken kaybolan Cemil Kırbayır'ın dayısının komisyona gelerek kendisiyle görüştüğünü ve ve bazı bilgileri paylaştığını bildiren Üskül, şunları kaydetti:''Kars Cumhuriyet Başsavcısı ile yapılan görüşmede, konu hakkında şu ana kadar yapılan işlemlerle ilgili bilgi ve belgeler istenmiş, aynı zamanda Cemil Kırbayır'ın avukatı ile de görüşülerek bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Bu görüşmeler neticesinde 1980 yılından itibaren kendisinden haber alınamayan Cemil Kırbayır ile ilgili şu ana kadar hiçbir adli soruşturmanın başlatılmadığı öğrenilmiştir.Bu bağlamda, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı ile komisyon başkanlığımızın yaptığı görüşme ve bilgi paylaşımı sonucunda, Başsavcılık 23 Şubat 2011 tarihinde Cemil Kırbayır'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştır.''