-31 yıl sonra ait olduğu yerde ANTALYA (A.A) - 25.09.2011 - Perge Antik Kenti'nden kaçırıldıktan 31 yıl sonra ABD'den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bindiği uçakla getirilen ''Yorgun Herakles'' heykeli Antalya Müzesi yetkililerine teslim edildi. Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla saat 20.00'da Kültür Turizm Bakanlığından iki yetkili eşliğinde Antalya'ya getirilen heykeli, Antalya Kültür Turizm İl Müdürü İbrahim Acar başkanlığındaki Antalya Müzesi yetkilileri THY kargo bölümünde teslim aldı. Özel korumalı ambalajlar ile sarıldığı görülen heykel, Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğüne ait bir aracın arkasına yerleştirilerek, biri motosikletli iki polis eskortu eşliğinde Antalya Müzesi'ne taşındı. Heykelin taşınması esnasında, zarar görmemesi için aracın geçiş güzergahının engebesiz ve kasissiz yollar olmasına özen gösterildi. Antalya Müzesi'ne getirilen heykel daha sonra forklift aracılığıyla depoya taşındı. Antalya Müzesi yetkilileri, heykelle ilgili çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacağını bildirdi.