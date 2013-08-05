31 sporcuya 2 yıl men cezası

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu, doping yaptıkları tespit edilen ve aralarında çekiç atmada olimpiyat madalyası kazanan Eşref Apak'ın da yer aldığı 31 atleti 2 yıl müsabakalardan men etti.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 17 Temmuz Çarşamba ve 2 Ağustos Cuma günü olmak üzere iki ayrı toplantı gerçekleştiren TAF Disiplin Kurulu, doping yaptıkları belirlenen sporcuları gündemine taşıdı.

Disiplin Kurulu Başkan Vekili Av. İhsan Yeşilyurt’un başkanlık yaptığı ve üyeler Av. Yasin Bahadır Akyürek ile Av. Doç. Dr. Devrim Güngör'ün katıldığı toplantı sonucunda, 31 atlet, 2 yıl müsabakalardan men edildi.

Açıklamada, "Kurul, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından muhtelif tarihlerde sporculardan yarışma içi ve yarışma dışı alınan numune örneği sonuçlarında yasaklı madde bulunması nedeniyle Atletizm Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinin '1-a' bendi 'i' fıkrası uyarınca, aşağıda adı ve soyadı belirtilen sporcuların 2 yıl müsabakalardan men cezası ile cezalandırılmalarına karar vermiştir" denildi.

Emrah Çoban ve Ümit Tan'ın Tahkim Kurulu'ndan geri dönen dosyalarının yeniden değerlendirildiği ve sporculardan olayla ilgili ek yeni savunma isteminde bulunulduğu ifade edilen açıklamada ayrıca, olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin, Avrupa şampiyonu Nevin Yanıt ve diğer bir milli atlet olan Pınar Saka'nın savunma sonrası inceleme süreçleri devam ettiğinden, bu kişilere ait dosyaların değerlendirilemediği kaydedildi.

Açıklamaya göre 2 yıl müsabakalardan men edilen atletlerin isimleri şöyle:

Hasan Birinci, Kıvılcım Kaya Salman, Semra Türk Akdoğan, Büşra Baş, Çağdaş Arslan, Emel Güngör, Ümmühani Karaçadır, Özge Kurteş, Kaan Şencan, Oğuzhan Demir, Batuhan Buğra Eruygun, İsa Can, Emrah Altunkalem, Dilek Esmer, Tuğçe Şahutoğlu, Elif Yıldırım, Serdar Tamaç, Ebru Yurddaş, Cansu Korur, Furkan Şen, Urfan Özalan, Serhat Soyer, Yeliz Kurt, Simge Olçun, Serkan Lapçin, Berdan Burak Demir, Eşref Apak, Umut Aday, Fatih Eryıldırım, Esen Kızıldağ Kale, Narin Sağlam.