31 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı; araçlar il girişlerinden geri gönderildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıkladı. Yasak kapsamında özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehirlere alınmayarak geri gönderildi.

İstanbul'un sınırları olan Kocaeli istikametindeki Şekerpınar, Trakya tarafındaki Silivri'de 26 uygulama noktasında kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı. Ekipler, gece yarısından önce Anadolu Otoyolu'na giriş yapan araçların geçişine bir süre izin verdi.

00.01 itibarıyla ise şehrin giriş noktalarına bariyerler yerleştirilerek yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri için yollar tek şeride düşürüldü. Ekipler genelgeye göre özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi, sürücüleri de bu konuda bilgilendirildi.

Antalya

Yasak kapsamında Antalya il sınırına gelen özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehre alınmayarak geri gönderildi. Antalya’da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel araçlarla kente giriş- çıkış yasağı uygulanmaya başlandı. Yasağı 5 dakikayla kaçıran bir sürücüyü jandarma güçlükle sakinleştirdi. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgınına karşı açıkladığı son önlemlerle ilgili 81 il valiliğine genelde gönderdi. Genelde çerçevesinde Antalya’ya giriş-çıkışlar da gece saat 00.00 itibariyle durduruldu. Kentin en önemli güzergahı olan kuzey giriş noktası Antalya- Burdur Karayolunun 32'nci, kilometresindeki Selimiye yol kontrol noktasında yasak saatler 00.00'ı gösterdiği anda uygulanmaya başlandı. Kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekipleri saat 00.00 kadar olan sürede, il dışından seyahat izin belgesi ve ikametgah adresi Antalya olan sürücülerin geçişine izin verdi. Bazı sürücüler saniyelerle kaçırdıkları geçiş hakkının ardından, geri dönmek zorunda kaldı.

00.00 öncesi gelenler kontrollü alındı

Yasak başlamadan önce uygulama noktasına gelen vatandaşlara, sağlık ekipleri ateş ölçümü gerçekleştirdi. Gerekli prosedürleri yerine getiren vatandaşlar şehre alınırken, getirmeyenler ise geri gönderildi.Saatler gece 00.00'ı gösterdiğinde ise özel araçlarıyla gelen vatandaşlar şehre alınmayarak geri gönderildi. Bursa'dan geldiğini dile getiren Yusuf Çalışkan, 6 saattir yolda olduğunu kaydetti. Çalışkan, "Yasağı yolda öğrendim. Saat gece 00.10'da geldim buraya ama maalesef alınmadık. Çocuklarımı alacaktım, şimdi onlar buraya kadar gelecekler onları alıp Bursa'ya geri döneceğiz" dedi.

"Uşak'a gideceğiz gece yarısından önce uygulama noktasına geldik"

Çocuğunun rahatsızlığından dolayı Uşak'a gideceğini ifade eden İbrahim Kandemir ise "Gece 00.00 olmadan Antalya'daki uygulama noktasına geldik. Damadım gelip bizi buradan alacak. Biz gece yarısından sonra çıkamayacağımız için uygulama noktasına geldik. Damat aldıktan sonra Uşak'a gideceğiz" şeklinde konuştu. Özel araçların gece 00.00'da çok fazla görülmediği uygulama noktasında, tıbbi ve ticari araçların olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Bursa İnegöl'den gelen ve 5 dakika geç gelen bir vatandaşı emniyet güçleri şehre almazken, kolluk kuvvetleri vatandaşı güçlükle sakinleştirdi. Fehmi Özbay, kolluk kuvvetlerine durumunu izah ederken, sinirli tavırlar sergiledi. Bursa İnegöl'den 7 saat yol geldiğini ve yasağı yolda öğrendiğini dile getiren Özbay, "Buraya geldiğimde 5 dakika geçmişti. Kızım Antalya'da doğum üzerine hasta. Bursa'dan çıkarken izin aldım, şimdi de buradan içeri giremeyeceğim söyleniyor. Geçici seyahat belgem de yok, valilik vermedi. Gidebilirsin dedi. 65 yaş üstü kimse olmadığını, aracın özel binip gidebilirsin dediler. 5 dakikayla kaçırdım" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.

Ekipler genelgeye göre araçların kente giriş çıkışına izin vermezken, sürücüleri de bu konuda bilgilendiriyor.

Kahramanmaraş

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Kahramanmaraş'ta jandarma ve polis ekipleri Kayseri, Gaziantep ve Adana karayolunda oluşturdukları uygulama noktalarında yolları kapattı. İkameti Kahramanmaraş olan vatandaşların kente girişine izin veren güvenlik güçleri, şehirlerarası seyahat eden vatandaşların ise şehre girişine izin vermedi.

Mersin’den yola çıktığını ve Malatya’ya gittiğini belirten Tamer Kan, gazetecilere yaptığı açıklamada, genelgenin açıklandığı saatte yolda olduğunu, bu yüzden yasaktan haberinin olmadığını söyledi. Yolculardan Halis Kayıkçı da Mersin’de sebze yetiştiricisi olduğunu ve bu yüzden zaman zaman iller arası seyahat ettiğini belirterek, "Devletimiz için hayırlısı olsun. Önemli olan sağlık, sıhhattir. Alınan kararlara saygımız sonsuz." dedi.

Adıyaman'a giden yolculardan Orhan Yalçın ise "Her şey bizim güvenliğimiz için. İnşallah bir an önce bu sıkıntılı günleri atlatırız." ifadelerini kullandı.

Adana

İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine harekete geçen polis ekipleri gece yarısı itibarıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ile Tarsus ve Osmaniye kara yollarını kapattı.

Uygulama noktalarında tır ve kamyon harici tüm araçları durduran ekipler, ikameti Adana ve yol üzerindeki diğer illerde olanları geçirirken, diğer sürücülerin girişine izin vermedi. Ekipler ayrıca şehir içinden otobana bağlanan bazı bağlantı yollarını da bariyerle kapattı.

Eskişehir

Bilecik-Eskişehir, Eskişehir-Ankara kara yollarında oluşturulan uygulama noktasındaki kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı.Gece yarısından itibaren şehrin giriş noktaları tek şeride düşürülerek, yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişlerine izin verildi.