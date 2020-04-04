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31 şehre giriş-çıkışlar kapatıldı; bedelli askerliğini tamamlayanlar İstanbul'dan nasıl ayrılacak?

04 Nisan 2020 21:52

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bedelli askerliğini tamamlayanların kentten ayrılmalarında kısıtlama olmadığını duyurdu. Yerlikaya Twitter paylaşımında şartları da açıkladı.

Yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'un da dahil olduğu 31 ile giriş çıkışlar yasaklandı.

Kentte askerliğini tamamlayanların durumu ise merak konusu oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir.

Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi” alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir."

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