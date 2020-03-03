31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin ilk karar

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin mahkemeden ilk karar çıktı. İstanbul Kadıköy’de bir sandıkta vefat eden kişinin yerine oy kullandırıldığı iddiasıyla "görevi ihmal" suçundan yargılanan 5 sanık beraat etti.

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları çok tartışıldı. İddialar ve ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı. İddianame hazırlandı. Kadıköy'de bir sandıkta vefat eden kişinin isminin olduğu haneye imza atıldığı tespit edildi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, savcılık yaptığı incelemede bir seçmenin sehven, vefat eden annesi yerine imza attığı, o seçmenin yerine de başka bir kişinin imza attığını belirledi. İddianamede, sandık görevlilerinin kimlik kontrolüne ilişkin görevi ihmal ettiği kaydedildi.

"Yoğunluk hatası"

İddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıklar ilk kez hâkim karşısına çıktı. Sandık başkanı ve üyesi 5 sanık, iddialara karşı kendini savundu. Suçlamaları da kabul etmedi. Sandık görevlisi Öznur İ. Yaptığı savunmada, “Güzel bir şekilde seçim sürecini yürüttük. Herkesin kimlik kontrollerini yaptık. İmzalarını aldık. Sayımları yaptık. Bir kişi oyunu kullandıktan sonra vefat eden annesi yerine imza atmış. Seçim sonuçlarını etkileyecek bir hata değil. Yorgunluktan veya yoğunluktan kaynaklanan şekli bir hata” dedi.

“Görevi ihmal” suçundan 1’er yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların ardından avukatları söz aldı. Avukatlar hiçbir meslekte mükemmellik olmadığını, yapılanın maddi bir hata olduğunu söyledi. Savunmaların ardından mahkeme kararını verdi.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların beraatına hükmetti. Gerekçesinde ise suçun işlendiğinin sabit olmadığını belirtti.