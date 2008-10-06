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Sağlık

31. Hafta

06 Ekim 2008 03:00

Daha fazla kalsiyum

Bebeğinizin beyni hızla olgunlaşmasına devam ediyor. Hızla gelişen bir başka bölüm ise bebeğin kemikleri. Bebeğiniz bu haftalarda her zamankinden daha fazla kalsiyuma gereksinim duyuyor. Bu nedenle süt ve süt ürünlerini bolca tüketmeli ve doktorunuz gerek gördüğü takdirde kalsiyum ilaçları kullanmalısınız. Bebeğinizin göz bebeği ışığa reaksiyon vererek açılıp kapanmaya başladı bile.

Büyüyen bebek ve rahim göğsünüzde sıkışmaya neden olabilir ve göğüs ağrısı ortaya çıkabilir. Bebek ile içinde yüzdüğü sıvı arasındaki oran bebek lehine bozulduğu için ona kalan alan daralmıştır. Bu nedenle bebeğinizin hareketlerini daha fazla hissedebilirsiniz. Daha önce fark etmediğiniz küçük hareketler bile sizi rahatsız edebilir.

Öneri

Artık gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen hamileliğe bağlı hipertansiyon yani preeklempsi ile ilgili belirtileri öğrenmenizde ve bunları takip etmenizde fayda var. Eğer şiddetli baş ağrılarınız oluyorsa, ani ve aşırı şişlik yaşıyorsanız, bu şişlik özellikle yüzde ve göz kapaklarında oluyorsa, şiddetli karın ağrısı ve görme bozukluğu varsa hemen doktorunuzla görüşün.

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